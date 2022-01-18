Поліцейський із Харкова попався на торгівлі наркотиками
«Бізнес» оперуповноваженого зупинили
Передали до суду справу поліцейського з Харкова, якого підозрюють у продажі наркотиків. Його спіймали на збуті метадону. Про це інформує прокуратура Харківщини.
Поліцейського затримали ще 8 липня, а про завершення розслідування повідомили 17 січня. Тепер чоловікові загрожує вкрай серйозне покарання.
Розслідування вели працівники полтавського територіального управління ДБР. Це було необхідно, оскільки слідчі з Харкова могли бути упередженими.
Агенти ДБР встановили, що їхній колега продавав не тільки метадон, а й сильнодійний лікарський засіб димедрол. Проте наразі «бізнес» оперуповноваженого зупинили.
Правоохоронця судитимуть одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:
- систематичний збут наркотичних засобів – від 2 до 5 років ув'язнення;
- обіг фальсифікованих лікарських засобів – від 5 до 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, раніше поліція зупинила нелегальний бізнес оптового продажу наркотиків у Миколаєві.
Нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).