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    Поліцейський із Харкова попався на торгівлі наркотиками

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    Дилера в погонах затримали на гарячому - Поліцейський із Харкова попався на торгівлі наркотиками
    Дилера в погонах затримали на гарячому
    фото: прокуратура Харківщини

    «Бізнес» оперуповноваженого зупинили

    Передали до суду справу поліцейського з Харкова, якого підозрюють у продажі наркотиків. Його спіймали на збуті метадону. Про це інформує прокуратура Харківщини.

    Поліцейського затримали ще 8 липня, а про завершення розслідування повідомили 17 січня. Тепер чоловікові загрожує вкрай серйозне покарання.

    Розслідування вели працівники полтавського територіального управління ДБР. Це було необхідно, оскільки слідчі з Харкова могли бути упередженими.

    Агенти ДБР встановили, що їхній колега продавав не тільки метадон, а й сильнодійний лікарський засіб димедрол. Проте наразі «бізнес» оперуповноваженого зупинили.

    Правоохоронця судитимуть одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:

    • систематичний збут наркотичних засобів – від 2 до 5 років ув'язнення;
    • обіг фальсифікованих лікарських засобів – від 5 до 8 років ув'язнення.

    Нагадаємо, раніше поліція зупинила нелегальний бізнес оптового продажу наркотиків у Миколаєві.

    Нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

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    Теги: Харків прокуратура бізнес розслідування
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    Поліцейський із Харкова попався на торгівлі наркотиками