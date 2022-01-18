Поліцейський із Харкова попався на торгівлі наркотиками

Дилера в погонах затримали на гарячому

«Бізнес» оперуповноваженого зупинили

Передали до суду справу поліцейського з Харкова, якого підозрюють у продажі наркотиків. Його спіймали на збуті метадону. Про це інформує прокуратура Харківщини.

Поліцейського затримали ще 8 липня, а про завершення розслідування повідомили 17 січня. Тепер чоловікові загрожує вкрай серйозне покарання.

Розслідування вели працівники полтавського територіального управління ДБР. Це було необхідно, оскільки слідчі з Харкова могли бути упередженими.

Агенти ДБР встановили, що їхній колега продавав не тільки метадон, а й сильнодійний лікарський засіб димедрол. Проте наразі «бізнес» оперуповноваженого зупинили.

Правоохоронця судитимуть одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:

систематичний збут наркотичних засобів – від 2 до 5 років ув'язнення;

обіг фальсифікованих лікарських засобів – від 5 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше поліція зупинила нелегальний бізнес оптового продажу наркотиків у Миколаєві.

Нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

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