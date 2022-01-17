У Харкові «кримінальний авторитет» вимагав $250 тис. за «спокійне» ведення бізнесу

Борг хоч і вигаданий, але сплатити його вимагали

Місцевий підприємець потрапив «під прес» зловмисника

У Харкові 17 січня оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями затримали зловмисника. Про це пише портал МВС.

«Кримінальний авторитет» погрозами фізичної розправи та знищення майна змушував місцевого підприємця віддати йому $250 тис. неіснуючого боргу. Процес вимагання та отримання частини обумовленої суми зафіксували поліцейські відповідно до чинного законодавства.

Оперативники та слідчі обласної поліції, за силової підтримки КОРД, затримали фігуранта під час отримання коштів. Із місця події вилучили $150 тис.

«Кримінальний автортитет» затриманий, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

За скоєне «кримінальному авторитетові» може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також: