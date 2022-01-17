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    Події в Україні

    У Харкові «кримінальний авторитет» вимагав $250 тис. за «спокійне» ведення бізнесу

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    Борг хоч і вигаданий, але сплатити його вимагали - У Харкові «кримінальний авторитет» вимагав $250 тис. за «спокійне» ведення бізнесу

    Борг хоч і вигаданий, але сплатити його вимагали

    фото: Нацполіція

    Місцевий підприємець потрапив «під прес» зловмисника

    У Харкові 17 січня оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями затримали зловмисника. Про це пише портал МВС.

    «Кримінальний авторитет» погрозами фізичної розправи та знищення майна змушував місцевого підприємця віддати йому $250 тис. неіснуючого боргу. Процес вимагання та отримання частини обумовленої суми зафіксували поліцейські відповідно до чинного законодавства.

    Оперативники та слідчі обласної поліції, за силової підтримки КОРД, затримали фігуранта під час отримання коштів. Із місця події вилучили $150 тис.

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    Борг хоч і вигаданий, але сплатити його вимагали. фото: Нацполіція
    Борг хоч і вигаданий, але сплатити його вимагали. фото: Нацполіція
    Борг хоч і вигаданий, але сплатити його вимагали. фото: Нацполіція

    «Кримінальний автортитет» затриманий, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

    За скоєне «кримінальному авторитетові» може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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    Теги: Харків МВС кримінал
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    У Харкові «кримінальний авторитет» вимагав $250 тис. за «спокійне» ведення бізнесу