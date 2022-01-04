Службовий пес винюхав наркотики у двох мандрівників на кордоні (фото)

Українці хотіли перевезти заборонені речовини в Польщу

У пункті пропуску «Краківець» двоє громадян України не змогли перетнути кордон. Молодики прямували двома рейсовими автобусами на виїзд з України як пасажири та прихопили з собою наркотики і наркомісткі таблетки, очевидно, розраховуючи, що перетнуть кордон без проблем, бо ж «святкові дні». Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Однак службовий собака винюхав «поціновувачів» наркоти.

Як з’ясувалося під час особистого огляду, один із українців віз кілька згортків із білою речовиною: зі слів порушника, метадон, два блістери з пігулками, що містять наркотичну речовину «метадон-3Н» по 25 мг кожна та кілька пігулок, що містить наркотичну речовину «трамадол» по 200 мг кожна.

Інший в чохлі телефона приховав згорток із білою речовиною, зі слів хлопця, амфетамін, та прилади для споживання наркотичних речовин зі смолами, які за своїми властивостями є аналогами наркотичних речовин та за переміщення яких також передбачена відповідальність.

За цими фактами прикордонники направили повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ «Незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Нагадаємо, у неділю, 2 січня, в пункті пропуску «Краківець» прикордонники Львівського загону виявили у подорожувальника набої.

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