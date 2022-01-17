На Сумщині засудили хлопця, який убив пенсіонера за моток мідного кабелю

Юнаки сподівались, що чоловік поїде з дачного будинку, відтак вночі прийшли за його майном

На Сумщині 18-річного хлопця засудили до 14 років ув'язнення через умисне вбивство пенсіонера. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Хлопець діяв не один, а зі своїм неповнолітнім спільником. За інформацією правоохоронних органів, все, що вкрали злочинці – моток мідного кабелю.

«Встановлено, що двоє юнаків напередодні були у дачному будинку пенсіонера. Вони одразу відмітили цінні речі, які можна викрасти. Юнаки сподівалися, що чоловік поїде з дачного будинку, тож уночі прийшли за його майном. Проте пенсіонер був у будинку. Це не зупинило нападників. Щоб потерпілий не чинив опір, вони забили його руками та ногами до смерті. Тіло скинули у закинуту водонапірну вежу. Тікаючи, прихопили із собою моток мідної проволоки», – йдеться у повідомленні.

17-річного спільника засудженого, який переховується від органу досудового слідства, заочно повідомлено про підозру та 12 липня 2021 року оголошено у розшук.

Нагадаємо, суд засудив до довічного ув'язнення чоловіка, який убив подружжя фермерів заради матеріальної наживи.

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