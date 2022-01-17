МВС терміново видалив Порошенка із бази розшуку

Станом на вечір 17 січня профіль Порошенка з бази розшуку МВС прибрали

Народний депутат і п'ятий президент Петро Порошенко перебував у базі внутрішньодержавного розшуку. Як тільки ця інформація розійшлась у ЗМІ, його звідти терміново видалили. Про це свідчить сайт Міністерства внутрішніх справ.

Причиною внесення експрезидента до бази розшуку відомство називає переховування від органів досудового розслідування. Дата зникнення – 24 грудня 2021 року.

Підстава оголошення в розшук – ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу. Нагадаємо, саме 24 грудня стало відомо, що суд надав дозвіл на затримання Порошенка для доправлення до суду для обрання запобіжного заходу. Тоді зазначалося, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 мільярда гривень застави.

Станом на цю годину відомо, що начебто судді, який має оголосити запобіжний захід Порошенку, раптом стало зле.

Додамо, що ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка. Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, після чого має бути оголошено запобіжний захід Порошенку.

До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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