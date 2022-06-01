Поліція Миколаєва затримала шанувальницю «руского міра»

У Миколаєві поліцейські оголосили про підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці «руского міра»

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років

У Миколаєві поліцейські оголосили підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці «руского міра». Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Як повідомили в поліції, жінка розповсюджувала в соціальній мережі публічні заклики до підтримки рішень та дій РФ.

Викрили мешканку Миколаєва у протиправній діяльності оперативники відділу протидії кіберзлочинам разом зі співробітниками Миколаївського райуправління поліції.

Дізнавачі Миколаївського райуправління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Додамо, що підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.



