  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
  4. Поліція Миколаєва затримала шанувальницю «руского міра»
рус
    Кримінал

    Поліція Миколаєва затримала шанувальницю «руского міра»

    У Миколаєві поліцейські оголосили про підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці &laquo;руского міра&raquo; - Поліція Миколаєва затримала шанувальницю «руского міра»
    У Миколаєві поліцейські оголосили про підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці «руского міра»
    фото з відкритих джерел

    Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років

    У Миколаєві поліцейські оголосили підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці «руского міра». Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

    Як повідомили в поліції, жінка розповсюджувала в соціальній мережі публічні заклики до підтримки рішень та дій РФ.

    Викрили мешканку Миколаєва у протиправній діяльності оперативники відділу протидії кіберзлочинам разом зі співробітниками Миколаївського райуправління поліції.

    Дізнавачі Миколаївського райуправління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

    Додамо, що підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Читайте також: Прокуратура оголосила підозру у колабораціонізмі ще одному депутату-зраднику


    Теги: росія окупанти депутат війна Миколаївщина Україна поліція окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція Миколаєва затримала шанувальницю «руского міра»