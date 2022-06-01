Президент закликав кожного лобіювати постачання Україні зброї

Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатися постійно, зазначив Зеленський

Президент Зеленський закликав кожного бути лобістами постачання Україні сучасної важкої зброї. Про це президент сказав у відеозверненні 31 травня.

«Наші захисники й захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості. Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя», – сказав Зеленський.

Президент закликав кожного на всіх рівнях бути лобістами постачання Україні сучасної важкої зброї, сучасної артилерії, які можуть прискорити перемогу.

«Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які справді можуть прискорити перемогу України. Говоріть про це всюди, де це корисно й де це почують. Говоріть політикам держав-партнерів, представникам іноземних ЗМІ, навіть вашим друзям за кордоном. Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатися постійно. Я працюю для цього щоденно», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, Україну з робочим візитом відвідала президентка Словаччини Зузана Чапутова. В ході її візиту стало відомо, що Словацька Республіка надасть нашій країні самохідні гаубиці Zuzana.