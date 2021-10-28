Поліція розглядає дві версії вбивства активіста «Правого сектору»

28-річний активіст отримав три кульових поранення в спину та одну в грудну клітину, від чого помер на місці події

Поліція розглядає дві основні версії вбивства представника «Правого сектору» Олександра Іваніни у Сумах – вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків. Про це повідомляє поліція Сумської області.

«Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків», – зазначили правоохоронці.

У поліції додали, що 28-річний Іваніна отримав три кульових поранення в спину та одну в грудну клітину, від чого помер на місці події.

За словами дружини померлого, вона з чоловіком приїхала на авто додому, вони вийшли з машини і пішли до будинку. В цей час до них підбіг невідомий та здійснив сім чи вісім пострілів з вогнепальної зброї у її співмешканця.

Тіло Іваніни направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину.

Напередодні повідомлялося, що 27 жовтня у місті Суми, біля власного під’їзду, прямо на очах у дружини застрелили одного із місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну.