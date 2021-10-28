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    Поліція розглядає дві версії вбивства активіста «Правого сектору»

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    Тіло Олександра&nbsp;Іваніни направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи - Поліція розглядає дві версії вбивства активіста «Правого сектору»
    Тіло Олександра Іваніни направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи
    фото: su.npu.gov.ua

    28-річний активіст отримав три кульових поранення в спину та одну в грудну клітину, від чого помер на місці події

    Поліція розглядає дві основні версії вбивства представника «Правого сектору» Олександра Іваніни у Сумах – вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків. Про це повідомляє поліція Сумської області.

    «Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків», – зазначили правоохоронці.

    У поліції додали, що 28-річний Іваніна отримав три кульових поранення в спину та одну в грудну клітину, від чого помер на місці події.

    За словами дружини померлого, вона з чоловіком приїхала на авто додому, вони вийшли з машини і пішли до будинку. В цей час до них підбіг невідомий та здійснив сім чи вісім пострілів з вогнепальної зброї у її співмешканця.

    Тіло Іваніни направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

    На даний час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину.

    Напередодні повідомлялося, що 27 жовтня у місті Суми, біля власного під’їзду, прямо на очах у дружини застрелили одного із місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну.

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    Теги: Національна поліція України Суми кримінал Правий сектор вбивство активісти
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    Поліція розглядає дві версії вбивства активіста «Правого сектору»