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    Азербайджан посадив на 10 років свого Національного героя за вбивство у Києві

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    Генерал-лейтенант Ровшан Акперов засуджений до 10 років колонії - Азербайджан посадив на 10 років свого Національного героя за вбивство у Києві

    Генерал-лейтенант Ровшан Акперов засуджений до 10 років колонії

    фото з відкритих джерел

    Суд не позбавляв Акперова титулу Національного героя, військового звання, нагород та медалей

    Генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, який має звання Національного героя Азербайджану, ув'язнили на 10 років за вбивство бізнесмена. Про це повідомляє Haqqin.az.

    Суд із тяжких злочинів відправив Акперова до колонії суворого режиму. Крім того, він повинен виплатити потерпілій стороні 40 тисяч манатів ($23,5 тисяч або понад 600 тисяч гривень) як компенсацію моральної шкоди. При цьому суд не позбавляв Акперова титулу Національного героя, військового звання, нагород та медалей.

    Акперов був затриманий у березні. Йому інкримінували вбивство азербайджанського бізнесмена Ельчина Алієва 2001 року у Києві.

    Слідство вважає, що між Акперовим та Алієвим виник конфлікт під час застілля у кафе та військовий ударив бізнесмена ножем у серце.

    Акперову було пред'явлено звинувачення у навмисному вбивстві та хуліганстві. Бакинський військовий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Прокуратура вимагала засудити генерала до 11 років ув'язнення.

    До слова, американські ЗМІ повідомили, що саудівський принц погрожував вбити короля каблучкою з Росії.

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    Теги: Київ суд вбивство Азербайджан
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    Азербайджан посадив на 10 років свого Національного героя за вбивство у Києві