Вбивство одного з лідерів «Правого сектору» у Сумах: що кажуть побратими та МВС

У Сумах прямо на очах у дружини застрелили одного із місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну

На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області

На місце розстрілу активіста «Правого сектору» Олександра Іваніни у Сумах виїжджало керівництво Нацполіції у Сумській області, відкрито кримінальну справу. Про це у четвер, 28 жовтня, повідомляє пресслужба МВС.

«Близько 21:00 від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заливній стріляв невідомий, і лежить закривавлений невідомий чоловік», – йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що за вказаною адресою виявлено тіло чоловіка. Ним виявився 29-річний сумчанин. Попередньо він помер у результаті отриманого вогнепального поранення.

«На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області та слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. Проводяться заходи щодо встановлення та затримання зловмисника», – повідомили у МВС.

Напередодні повідомлялося, що 27 жовтня у місті Суми, біля власного під’їзду, прямо на очах у дружини застрелили одного із місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну.

«Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю – і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб», – сказав керівник обласного осередку Сергій Супрун.

За його словами, Олександр Іваніна 27 жовтня під час сесії міської ради виступав щодо скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках та жорстко критикував міську владу.

За фактом вбивства активіста порушено кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115) Кримінального кодексу України.