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    У Сумах застрелили одного з лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну

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    Іваніна помер до приїзду &laquo;швидкої&raquo; - У Сумах застрелили одного з лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну
    Іваніна помер до приїзду «швидкої»
    Фото «Суспільне»

    Чоловіка вбили на очах у дружини

    27 жовтня у місті Суми, біля власного під’їзду, прямо на очах у дружини застрелили одного із місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну. Про це розповів керівник обласного осередку Сергій Супрун, пише «Суспільне».

    Речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких розповів, що це – чоловік 1992 року народження. «Повідомлення до поліції надійшло о 21.10. Попередньо – вогнепальне поранення. Наразі там працює поліція», – сказав він.

    «Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю – і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб», – сказав Супрун.

    Олександр Іваніна 27 жовтня під час сесії міської ради виступав щодо скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках та жорстко критикував міську владу.

    Теги: чоловік час Сергій Супрун
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    У Сумах застрелили одного з лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну