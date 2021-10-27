У Сумах застрелили одного з лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну

Чоловіка вбили на очах у дружини

27 жовтня у місті Суми, біля власного під’їзду, прямо на очах у дружини застрелили одного із місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну. Про це розповів керівник обласного осередку Сергій Супрун, пише «Суспільне».

Речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких розповів, що це – чоловік 1992 року народження. «Повідомлення до поліції надійшло о 21.10. Попередньо – вогнепальне поранення. Наразі там працює поліція», – сказав він.

«Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю – і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб», – сказав Супрун.

Олександр Іваніна 27 жовтня під час сесії міської ради виступав щодо скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках та жорстко критикував міську владу.