Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку з дітьми

Чоловік погрожував підірвати гранату Ф-1 в будинку, де перебували маленькі діти двох та чотирьох років

В ході поліцейської спецоперації у Дніпрі затримано 27-річного місцевого жителя, який погрожував підірвати гранату

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку з малолітніми дітьми. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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«В ході поліцейської спецоперації у Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату», – повідомили правоохоронці.

Поліція вилучила гранату в чоловіка фото: Національна поліція

За даними правоохоронців, повідомлення про подію надійшло до поліції вчора близько 22:00 вечора. В результаті дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали.

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Підривником виявився 27-річний місцевий житель. Під час спецоперації в нього вилучили гранату Ф-1.

«Під час подальшого обшуку у приміщенні виявили ще чотири гранати та димові шашки. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили в поліції.

Правоохоронці повідомили, що крім підозрюваного, у будинку також перебували маленькі діти двох та чотирьох років. Під час спецоперації їх через вікно передали працівникам поліції.

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«Ніхто з людей не постраждав», – додали працівники Нацполіції.

Як повідомлялося, правоохоронці встановили, що у Дніпрі семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки. Також їх перевіряють на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка.

До слова, столичні правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з автомобіля в Печерському районі Києва.