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Росіяни вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви – Нацспротив

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви – Нацспротив
Країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх українців
фото з відкритих джерел

На пропагандистській виставці «Росія» дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край це частина РФ

Російські загарбники продовжують політику промивання мізків українським дітям з метою зміни їх самоідентифікації. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається у повідомленні, російський диктатор Путін нещодавно вкотре публічно заперечив існування українського народу. «Наразі РФ систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити ціле покоління українців. В межах цієї політики росіяни наразі масово вивозять українських дітей до Москви на пропагандистську виставку «Росія». на ній дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край це частина РФ», – йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву  зауважує, що всі причетні до політики геноциду понесуть відповідальність за злочини перед українським народом.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

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Теги: росія путін Україна діти депортація пропаганда

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Росіяни вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви – Нацспротив
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