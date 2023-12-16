Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Третій Майдан. Перший дзвіночок

glavcom.ua
На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. Постраждало кілька десятків людей
фото: Закарпатська обласна прокуратура

Зараз вирішується питання хто суддя: держава з її структурами, чи людина зі зброєю

«От прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок». «От побачите, скоро буде третій Майдан». Такі вислови часто можна почути в розмовах чи почитати в соцмережах.

І, як правило, пов'язані вони з кричущими проявами несправедливості чи нахабної корупції.

Підрив гранати на сесії сільської ради Закарпатті, не хотілося б про це стверджувати, але розпочав нову політичну реальність воєнної та й повоєнної України. Яка ж вона? До чого готуватися заздалегідь? І що можна ще виправити? Спробуємо розібратися.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, зараз воює близько мільйона чоловік. Мільйон людей зі зброєю. Мільйон, який чим довше воює, тим чіткіше розуміє, що є ворог, і є варіант – його знищення.

Високопосадовці силових структур, експерти вже не раз заявляли, що ніхто не знає точно, скільки зброї на руках у населення, але точно знають, що багато і різної. Закарпатська подія – живий приклад: взяти пару гранат, прийти на сесію зовсім просто, це не Київрада чи міськради Дніпра, Одеси, великих міст, де є металодетектори. У сільській раді чи районній такого задоволення немає.

У місцевих ОТГ, селах та містечках, всі про всіх знають все та трішки більше.

Усі оборудки місцевих голів на виду, а більшість з них звикли царювати, як маленькі князьки: родинні зв'язки, кумівство, нерозривна спайка місцевої влади і суддів, поліції породжує стійку ілюзію безкарності.

Реформа самоврядування Гройсмана дала цінний ресурс – землю, а війна – грошовий, криваве ПДФО.

Все це породило страшні спокуси, які спричинили хвилю скандалів літа та осені цього року.

І схоже, це не кінець, нас ще чекатимуть журналістські розслідування придбання елітної нерухомості чи, як тепер стало модно, біткоїнів та інших валют в електронних гаманцях тощо. Нове покоління корупціонерів обирає нові продукти зберігання грошей.

А тепер спробуємо змоделювати повернення хлопців з фронту, які й так прекрасно обізнані, хто і як крав, клав плитку, будував спортзали, продавав землю своїм близьким друзям та родичам.

Чи будуть вони влаштовувати пікети? Мітинги? Страйки? 

На жаль, ні. Ці люди за час війни знають один спосіб вирішення відносин з ворогом – постріл, гранатомет. І не складно спрогнозувати не тільки підриви сесій сільрад, а й пожежі приватних будинків, машин, бізнесу.

Звісно, Кличко чи Філатов, чи той й же Садовий заховаються у броньованому мерседесі, за широкими спинами охоронців. 

А в селі чи містечку ховатися ні за ким.

Немає нічого страшніше сільської вендети.

Що робити? Як мінімізувати, а краще унеможливити, такий сценарій, повторення 1918-1920 років, коли по всій Україні палали поміщицькі маєтки, які палили солдати першої світової, які повернулися повні злості, озброєні більшовиками? Як не допустити нову хвилю «червоних півнів»?

Для початку визнати що є така загроза.

Поки що, я читаю, що влада думає, як мобілізувати більше чоловіків. Зрідка є інформація, що окремі міністерства розробляють варіанти психологічної адаптації мобілізованих, про працевлаштування, можливість відкриття свого бізнесу. Справа хороша, але на сьогодні точно цього недостатньо. 

Зараз стає нагальним соціальна справедливість. А це ширше, ніж психологія чи пільговий кредит. До речі, щодо психології, пропоную надрукувати тисячним накладом улюблені вислови першого донецького представника у владі незалежної України – Юхима Звягільського, виконувача обов'язки прем'єр-міністра в далекому 1993 році. Він звертався до тодішніх корупціонерів, дії яких сьогодні видаються «дитячим садочком». Правда, деякі з цих корупціонерів не тільки благополучно вийшли з «дитячого садка», а й успішно закінчили «школу» та «ВУЗ», стали дідусями та бабусями української корупції.

Так от його коронною фразою, з якою він звертався до тодішніх чиновників та «червоних» директорів, бо приватного бізнесу тоді ще не було: «в гробу карманов нет», і називав прізвище одного з тодішніх міністрів, які ще живий, тому писати не буду «хватит воровать, подавишься!».

Тільки на цих плакатах писати прізвище міського голови чи сільського, і щоб цей плакат висів в кожному робочому кабінеті, і кожної години і хвилини нагадував, про цілком можливе та реальне закінчення кар'єри.

А якщо більш відповідально, звісно, що Офісу президента треба збирати представників всієї влади, для початку, чесно й відкрито говорити, що не на часі розбиратися, хто в кого які забирає повноваження чи гроші, бо поки будуть вести суперечки між центральною та місцевою владою, все це закінчиться трагічно для всіх.

Друге жорсткий аналіз усіх рішень, які приймаються на рівні від сільської громади, закінчуючи міністерствами, Києвом. Чітко поставити завдання не тільки озвучувати факти порушень, це завжди викликає страшне роздратування та напругу суспільства, а першочергово доводити до судових процесів та вироків. Весь пропагандистський запал має йти на створення обстановки нетерпимості до крадійства, свободи та заохочення журналістських розслідувань. Ситуації в країні, коли нетерпимість до проявів будь-якої корупції чи несправедливості має нівелювати можливість чи бажання вирішити її військовим шляхом.

Зараз вирішується питання хто суддя: держава з її структурами, чи людина зі зброєю. Якщо держава цього не зробить, нас чекає жорсткий американський серіал всі проти всіх чи, за аналогією з українською історією, нова Руїна. 

Але час ще є, шанс виправити не зник.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові граната вибух Закарпаття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Піхотинець грається зі смертю щосекунди у брудних траншеях, серед холода та спеки, комах та мишей, у сирих маленьких норах та бліндажах
Найважливіша спеціальність на війні
17 листопада, 17:50
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
24 листопада, 03:00
У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові пролунала серія вибухів
8 грудня, 03:40
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
30 листопада, 03:56
Тетяна Фесенко загинула під Бахмутом від влучання снаряда в окоп на очах у чоловіка, який був поранений, але 2,5 км ніс її тіло до точки евакуації
Історії, що проймають до сліз. Снайперка Білозерська створила портрети загиблих героїнь
29 листопада, 11:45
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
30 листопада, 19:01
Віталій Кадол був добрим другом, хорошим чоловіком і батьком
Мріяв об’їхати Європу в домі на колесах. Згадаймо Віталія Кадола
12 грудня, 09:00
Пожежа в Дарницькому районі
З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ
13 грудня, 04:02
У Курську пролунали вибухи
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Вчора, 18:35

Михайло Непран

Третій Майдан. Перший дзвіночок
Третій Майдан. Перший дзвіночок
Уроки «Київстару»
Уроки «Київстару»
Парадокси історії. Як польські далекобійники блокували кордон, а розблокували море
Парадокси історії. Як польські далекобійники блокували кордон, а розблокували море
Польське диво: на кордоні і в Сеймі
Польське диво: на кордоні і в Сеймі
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
Чи подорожчають мандарини?
Чи подорожчають мандарини?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
У Києві чутно вибухи: працює ППО
17K
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Теракт на Закарпатті. Нардеп Тищенко розповів деталі про підривника
11K
Скільки населення втратить Україна після закінчення війни: прогноз демографа
9202
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
6064
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч

Новини

За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 03:40
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
Вчора, 19:00
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua