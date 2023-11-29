Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі поліція шукала підлітків, які загубилися під час прогулянки вночі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Запоріжжі поліція шукала підлітків, які загубилися під час прогулянки вночі
Один з хлопців був по плечі у воді і не міг рухатися, бо занурився в мулисте дно
фото: Патрульна поліція Запорізької області

Один хлопець впав у річку та не міг самостійно вибратися

Двоє підлітків загубилися вночі під час прогулянки в Запоріжжі. Один із них впав у річку та тривалий час не міг самостійно вибратися. Патрульні організували пошуково-рятувальну операцію. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Запорізької області.

Патрульні ретельно обстежували всі берегові ділянки, гучно кликавши дітей, й одночасно підтримували телефонну розмову з одним із хлопчиків. Ситуація ускладнювалася тим, що на вулиці була морозна температура, до того ж хлопець зовсім не орієнтувався на місцевості, а його телефон мав низький заряд.

Згодом поліцейські віднайшли знесиленого 13-річного хлопця, Максима.

Він був по плечі у воді і не міг рухатися, бо занурився в мулисте дно. Інспектори пробралися до нього через щільні зарості очерету та врятували.

У Запоріжжі поліція шукала підлітків, які загубилися під час прогулянки вночі фото 1

Товариша Максима знайшли згодом. Промерзлий та наляканий хлопець бродив хащами на іншому березі.

У Запоріжжі поліція шукала підлітків, які загубилися під час прогулянки вночі фото 2

Зараз хлопці перебувають у дитячій лікарні. Загрози їхнім життям немає.

Нагадаємо, у польському містечку Пущиково біля Познані 42-річний вінничанин убив свою 29-річну дружину Юлію та двох маленьких доньок віком 4 та 1,5 року, після чого жив в одному будинку з тілами п'ять днів.

Теги: Запоріжжя поліція діти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у «Дії»
Федоров анонсував нову послугу в «Дії»: що потрібно знати
7 листопада, 18:52
Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина: деталі інциденту
Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина: деталі інциденту
13 листопада, 22:18
Чоловік прорвався на територію аеропорту на своєму автомобілі й двічі вистрілив у повітря
У Німеччині закрито аеропорт через озброєного чоловіка
4 листопада, 23:39
Хто може уникнути штрафу за порушення комендантської години: роз’яснення поліції
Хто може уникнути штрафу за порушення комендантської години: роз’яснення поліції
2 листопада, 16:10
Граната вибухнула під час розпаковування подарунків
Від вибуху гранати загинув помічник Залужного
6 листопада, 20:23
Місцеві мешканці Таїланду стріляли із рогаток по автобусах із туристами
Громадяни Таїланду обстріляли автобус з росіянами з рогатки
18 листопада, 17:17
«Бавовна» в Токмаку: стало відомо, куди прилетіло
«Бавовна» в Токмаку: стало відомо, куди прилетіло
Вчора, 15:49
Івана Наумова було звільнено з правоохоронних органів у 2020 році через розслідування про роботу відпочинкового комплексу його сім'ї під час карантину
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
24 листопада, 08:55
Цьогоріч кількість українських дітей у навчальних закладах зросла на 6,5 тисяч
Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: дані МОН
24 листопада, 14:19

Події в Україні

Бензин за військовими квитками: росіяни поширили черговий фейк
Бензин за військовими квитками: росіяни поширили черговий фейк
У Запоріжжі поліція шукала підлітків, які загубилися під час прогулянки вночі
У Запоріжжі поліція шукала підлітків, які загубилися під час прогулянки вночі
У високогір’ї Карпат можливе сходження лавин – ДСНС
У високогір’ї Карпат можливе сходження лавин – ДСНС
Масштабна повітряна тривога тривала понад 3 години
Масштабна повітряна тривога тривала понад 3 години
На Хмельниччині лунають вибухи, працює ППО
На Хмельниччині лунають вибухи, працює ППО
Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»
Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
17K
Отруєння дружини Буданова: стали відомі нові деталі
17K
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
16K
Блогер-мовознавець назвав «чарівне слово», яке вимикає російську музику у ресторанах
15K
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
9326
«Шахеди» атакують Хмельниччину, гримлять вибухи

Новини

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Вчора, 13:11
Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Вчора, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua