У Запоріжжі поліція шукала підлітків, які загубилися під час прогулянки вночі
Один хлопець впав у річку та не міг самостійно вибратися
Двоє підлітків загубилися вночі під час прогулянки в Запоріжжі. Один із них впав у річку та тривалий час не міг самостійно вибратися. Патрульні організували пошуково-рятувальну операцію. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Запорізької області.
Патрульні ретельно обстежували всі берегові ділянки, гучно кликавши дітей, й одночасно підтримували телефонну розмову з одним із хлопчиків. Ситуація ускладнювалася тим, що на вулиці була морозна температура, до того ж хлопець зовсім не орієнтувався на місцевості, а його телефон мав низький заряд.
Згодом поліцейські віднайшли знесиленого 13-річного хлопця, Максима.
Він був по плечі у воді і не міг рухатися, бо занурився в мулисте дно. Інспектори пробралися до нього через щільні зарості очерету та врятували.
Товариша Максима знайшли згодом. Промерзлий та наляканий хлопець бродив хащами на іншому березі.
Зараз хлопці перебувають у дитячій лікарні. Загрози їхнім життям немає.
Нагадаємо, у польському містечку Пущиково біля Познані 42-річний вінничанин убив свою 29-річну дружину Юлію та двох маленьких доньок віком 4 та 1,5 року, після чого жив в одному будинку з тілами п'ять днів.
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