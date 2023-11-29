У Запоріжжі поліція шукала підлітків, які загубилися під час прогулянки вночі

Один з хлопців був по плечі у воді і не міг рухатися, бо занурився в мулисте дно

Один хлопець впав у річку та не міг самостійно вибратися

Двоє підлітків загубилися вночі під час прогулянки в Запоріжжі. Один із них впав у річку та тривалий час не міг самостійно вибратися. Патрульні організували пошуково-рятувальну операцію. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Запорізької області.

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Патрульні ретельно обстежували всі берегові ділянки, гучно кликавши дітей, й одночасно підтримували телефонну розмову з одним із хлопчиків. Ситуація ускладнювалася тим, що на вулиці була морозна температура, до того ж хлопець зовсім не орієнтувався на місцевості, а його телефон мав низький заряд.

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Згодом поліцейські віднайшли знесиленого 13-річного хлопця, Максима.

Він був по плечі у воді і не міг рухатися, бо занурився в мулисте дно. Інспектори пробралися до нього через щільні зарості очерету та врятували.

Товариша Максима знайшли згодом. Промерзлий та наляканий хлопець бродив хащами на іншому березі.

Зараз хлопці перебувають у дитячій лікарні. Загрози їхнім життям немає.

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