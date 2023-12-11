У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги

У Дніпрі було чути вибухи

Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу

Увечері 11 грудня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

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«У Дніпрі чутно звуки вибухів», – написало видання о 17:18.

Наразі влада не коментувала вибухи в місті.

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Однак перед цим Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході країни, а згодом поінформували про ракету, яка рухалася в бік Дніпра.

Зазначимо, що о 17:32 на Дніпропетровщині скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині вдень 11 грудня прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. За даними влади, у місті успішно відпрацювали сили протиповітряної оборони.

До слова, триває 656-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.