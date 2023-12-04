У Києві вибухнула граната: є жертви

Близько 16:50 до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою «нещасний випадок»

Сьогодні, 4 грудня, у приватному секторі Подільського району Києва вибухнула граната. Унаслідок цього загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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«Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило.

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Цю подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати у дворі біля будинку. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою «нещасний випадок».

Як повідомлялося, у Київській області 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, тоді як у приміщенні перебували його дружина та син. Правоохоронці вмовили зловмисника здатися та передати боєприпас.