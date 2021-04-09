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    Одного з найбагатших бізнесменів Британії вбили в заміському будинку

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    На сера Річарда Лексінгтона Саттона був здійснений напад у його будинку - Одного з найбагатших бізнесменів Британії вбили в заміському будинку
    На сера Річарда Лексінгтона Саттона був здійснений напад у його будинку
    Фото: Sutton family

    Поліцейські вже затримали 34-річного підозрюваного

    Один з найбагатших бізнесменів Великобританії 83–річний Річард Саттон був знайдений мертвим в своєму заміському будинку.

    Про це пише The Sun.

    Поліцейські вже затримали 34–річного підозрюваного. Він не був знайомий із загиблим.

    За даними слідства, невідомий увірвався в будинок, розташований в графстві Дорсет. Зловмисник з ножем напав на Саттона і його дружину.

    Чоловік помер на місці, жінка з ножовими пораненнями доставлена в лікарню.

    У компанії Sir Richard Sutton Ltd, що належала мільйонерові, заявили, що «глибоко засмучені тим, що трапилося».

    «Сер Річард був турботливим, щедрим і добрим сім'янином, який щиро поважав тих, з ким він працював як з частиною його великої родини», – відзначили в пресслужбі.

    Статки Саттона оцінюються в 301 млн фунтів стерлінгів.

    Бізнесмен володів готелями Sheraton Grand і Athenaeum в Лондоні, а також нерухомістю та кількома фермерськими господарствами.

    Теги: будинок жінка чоловік
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