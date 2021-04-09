Одного з найбагатших бізнесменів Британії вбили в заміському будинку

На сера Річарда Лексінгтона Саттона був здійснений напад у його будинку

Поліцейські вже затримали 34-річного підозрюваного

Один з найбагатших бізнесменів Великобританії 83–річний Річард Саттон був знайдений мертвим в своєму заміському будинку.

Про це пише The Sun.

Поліцейські вже затримали 34–річного підозрюваного. Він не був знайомий із загиблим.

За даними слідства, невідомий увірвався в будинок, розташований в графстві Дорсет. Зловмисник з ножем напав на Саттона і його дружину.

Чоловік помер на місці, жінка з ножовими пораненнями доставлена в лікарню.

У компанії Sir Richard Sutton Ltd, що належала мільйонерові, заявили, що «глибоко засмучені тим, що трапилося».

«Сер Річард був турботливим, щедрим і добрим сім'янином, який щиро поважав тих, з ким він працював як з частиною його великої родини», – відзначили в пресслужбі.

Статки Саттона оцінюються в 301 млн фунтів стерлінгів.

Бізнесмен володів готелями Sheraton Grand і Athenaeum в Лондоні, а також нерухомістю та кількома фермерськими господарствами.