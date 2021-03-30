Охоронця приймального пункту на Обухівщині вбили заради металобрухту

За підозрою в убивстві затримані мисливець за кольоровим металом та його спільник

У місті Українка затримано 34-річного чоловіка, що підозрюється у вбивстві охоронця пункту прийому металобрухту. Про це йдеться на сторінці поліції Київської області у Faсebook.

Розповідається, що зловмисник, погрожуючи металевим обрізком арматури, наказав працівнику приймального пункту відкрити металевий контейнер, де знаходилась мідь. Згдом молодик завів охоронця до металевого пересувного вагончика та наніс декілька ударів металевою арматурою в область голови. Від отриманих тілесних ушкоджень 53-річний потерпілий помер на місці, а зловмисник зник.

Згодом, зловмисник повернувся на місце події на таксі, аби вивезти металобрухт, однак на заваді зловмиснику стали правоохоронці.

Поліцейські Обухівського районного управління поліції затримали чоловіка у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Всі речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Також, правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України водія таксі, який втікав з місця події та скоїв наїзд на поліцейських. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося про початок судового розгляду чемпіона з боротьби сумо, який звинувачується у вбивстві київського байкера. Також відомо, що підсудний був серед «тітушок», що захоплювали приміщення київської виборчої комісії в інтересах кандидата в народні депутати Віктора Пилипишина.