Війна триває. Російські бойовики вбили двох захисників України

Полеглі воїни – четверта та п'ята бойові втрати Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року

Під Невельським від кулі ворога загинув один боєць, ще один підірвався біля села Степне

Сьогодні на сході України, біля селища Невельське, бойовики з мінометів обстріляли українських військових, внаслідок чого один загинув. Другий загинув внаслідок підриву військового автомобіля біля села Степне.

Про це Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомило у Facebook.

Що стосується інциденту біля селище Невельське, то там воїну надали медичну допомогу, але він помер під час евакуації. Щодо другого загиблого, то там автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Полеглі воїни – четверта та п'ята бойові втрати Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує війська до кордону України.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пересування російської армії території країни не повинне викликати занепокоєння інших країн. За його словами, «Росія не є загрозою ні для однієї країни світу, в тому числі не є загрозою для України».

США вимагають від Росії пояснень через стягування військ до українського кордону.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі.

Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.