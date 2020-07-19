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    Кримінал

    Помста за сина: у мережі з’явилося повне відео бійки із стріляниною в Чернівцях

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    У Чернівцях посеред вулиці застрелили людину - Помста за сина: у мережі з’явилося повне відео бійки із стріляниною в Чернівцях
    У Чернівцях посеред вулиці застрелили людину

    ЗМІ повідомляють, що батько вбитого чоловіка вирішив помститися за свого вбитого сина.

    У мережі оприлюднили повний відеозапис бійки зі стріляниною у Чернівцях, в якій сьогодні загинув чоловік.

    За інформацією користувачів соцмережі, це вбивство може бути пов’язане із смертельною різаниною, яка сталася рівно рік тому в Чернівцях на Гравітоні. Нагадаємо, тоді внаслідок ножового поранення загинув молодий чоловік.

    За однією з версій, сьогоднішня сутичка поблизу Будинку побуту може бути пов’язаною із вбивством на Гравітоні.

    Зокрема, як зауважують джерела molbuk.ua,  батько вбитого чоловіка вирішив помститися за свого вбитого сина.

    Раніше повідомлялося, що у Чернівцях між двома особами сталася бійка, в ході якої один вистрілив із бойового пістолета.

    Нагадаємо, 15 червня, у Володарській центральній районній лікарня сталася страшна трагедія – пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю. Бригада швидкої привезла до лікарні пацієнта в супроводі поліцейських. Їх викликали місцеві мешканці, бо родич, який приїхав із Києва в гості, раптом почав поводитися агресивно.

    До слова, 8 липня у Києві на вулиці Соломії Крушельницької в житловому комплексі сталася стрілянина. Стрілянина сталась недалеко від місця вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької.

    Як повідомлялося, на Львівщині чоловік посварився з охоронцем лікарні і вистрілив йому в ногу, зловмисника затримали.

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