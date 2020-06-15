Трагедія на Київщині: у медзакладі пацієнт зарізав лікаря



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Поліцейські затримали 45-річного нападника Фото: Нацполіція

Поліція затримала пацієнта, який завдав смертельне ножове поранення лікареві

У ніч на понеділок, 15 червня, у Володарській центральній районній лікарня сталася страшна трагедія – пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Киянин приїхав на гостини до родичів в одне із сіл Володарського району, де почав буянити та поводити себе агресивно. Родичі були змушені викликати поліцію та швидку медичну допомогу. Його вгамували та у супроводі поліцейських транспортували до районної лікарні. Після огляду лікарем-психіатром у чоловіка діагностовано психічні розлади та прийнято рішення помістити його до спецпалати, що обладнана металевою решіткою», - розповіли в поліції.

У подальшому до поліції надійшли ще кілька викликів з проханням втихомирити закритого дебошира, який намагався зламати металеву решітку. Правоохоронці щоразу за кілька хвилин приїздили до лікарні та допомагали медикам, повідомляють у поліції.

«Доки працівники лікарні домовлялися про подальше транспортування хворого у столичний психіатричний заклад, чоловіку вдалося вийти зі спеціально обладнаної палати. Він проник до кімнати медперсоналу, де схопив ніж і завдав ним смертельного удару лікарю-педіатру», - розповіли в поліції.

Наразі поліцейські затримали 45-річного нападника у порядку ст. 208 КПК України. Запобіжний захід йому обере суд.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«Зазначимо, що поліція діє у рамках чинного законодавства і охорону в медичних спецпалатах здійснює виключно тих осіб, які затримані відповідно до ст. 208 КПК України, або яким судом обраний відповідний запобіжних захід – тримання під вартою», - підкреслили в поліції.