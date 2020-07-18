В Затоці загинув відпочивальник



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Білгород-дністровські поліцейські встановлюють обставини загибелі на воді відпочивальника Фото: Нацполіція

Місцеві відпочивальники кажуть, що після зіткнення чоловік ще був у свідомості

У Затоці турист із Дніпропетровської області під час катання на надувній подушці зіштовхнувся з водним скутером.

Від отриманих тілесних ушкоджень 42-річний чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Місцеві відпочивальники кажуть, що після зіткнення чоловік ще був у свідомості і сидів на катері.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст.276 ( порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на пляжах з 3 по 10 липня на санітарно-мікробіологічні показники досліджено 48 проб морської води, з яких 31 проба не відповідала гігієнічним вимогам. Нестандартні проби морської води виявлені на всіх міських пляжах. Водночас на санітарно-хімічні показники досліджено 27 проб, усі вони відповідають нормам.

Також фахівці Держпродспоживслужби 1 липня застерігали від купання на п’яти пляжах Одеси через, так зване, цвітіння води, спричинене розкладанням водоростей. Рибу та інші морепродукти виловлені біля берега краще не споживати.

Отруйні речовини, які супроводжують «цвітіння» морської води, здатні накопичуватись в організмах морських мешканців, пояснили фахівці.