  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Чернівцях посеред вулиці застрелили людину (фото)

    • Розсилка
    Злочинця затримано. Зброя вилучена, марка встановлюється - У Чернівцях посеред вулиці застрелили людину (фото)
    Злочинця затримано. Зброя вилучена, марка встановлюється
    Фото: tva.ua

    У Чернівцях між двома особами сталася бійка, в ході якої один вистрілив із бойового пістолета

    Як повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, це сталося на вулиці Небесної сотні.

    «На спецлінію «102» надійшло повідомлення, про те, що по вул. Небесної Сотні поблизу «Оззі» відбулася бійка між двома особами, в ході якої один вистрілив, можливо, із бойового пістолета в голову іншому. На місце події направлено правоохоронні органи. В подальшому злочинця затримано. Зброя вилучена, марка встановлюється. Злочинцем виявився чоловік, 1966 р. н.», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 15 червня, у Володарській центральній районній лікарня сталася страшна трагедія – пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю. Бригада швидкої привезла до лікарні пацієнта в супроводі поліцейських. Їх викликали місцеві мешканці, бо родич, який приїхав із Києва в гості, раптом почав поводитися агресивно.

    До слова, 8 липня у Києві на вулиці Соломії Крушельницької в житловому комплексі сталася стрілянина. Стрілянина сталась недалеко від місця вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької.

    Як повідомлялося, на Львівщині чоловік посварився з охоронцем лікарні і вистрілив йому в ногу, зловмисника затримали.

    Читайте також:
    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс
    зброя Чернівці чоловік стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ