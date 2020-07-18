У Чернівцях посеред вулиці застрелили людину (фото)



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Злочинця затримано. Зброя вилучена, марка встановлюється Фото: tva.ua

У Чернівцях між двома особами сталася бійка, в ході якої один вистрілив із бойового пістолета

Як повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, це сталося на вулиці Небесної сотні.

«На спецлінію «102» надійшло повідомлення, про те, що по вул. Небесної Сотні поблизу «Оззі» відбулася бійка між двома особами, в ході якої один вистрілив, можливо, із бойового пістолета в голову іншому. На місце події направлено правоохоронні органи. В подальшому злочинця затримано. Зброя вилучена, марка встановлюється. Злочинцем виявився чоловік, 1966 р. н.», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня, у Володарській центральній районній лікарня сталася страшна трагедія – пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю. Бригада швидкої привезла до лікарні пацієнта в супроводі поліцейських. Їх викликали місцеві мешканці, бо родич, який приїхав із Києва в гості, раптом почав поводитися агресивно.

До слова, 8 липня у Києві на вулиці Соломії Крушельницької в житловому комплексі сталася стрілянина. Стрілянина сталась недалеко від місця вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької.

Як повідомлялося, на Львівщині чоловік посварився з охоронцем лікарні і вистрілив йому в ногу, зловмисника затримали.

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