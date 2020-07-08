Керівник групи слідчих у «справах Порошенка» Олег Корецький: У ДБР дуже негативна атмосфера – всі бояться інтерв'ю

«У низці кримінальних проваджень щодо Порошенка однозначно немає складу злочину. У деяких - навіть події злочину немає»

У той час, коли Печерський суд розглядав питання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку, Олег Корецький – керівник слідчої групи ДБР, яка безпосередньо займалася частиною «справ Порошенка», – зробив перед журналістами сенсаційне зізнання. За його словами, справа про призначення першого заступника голови СБУ Сергія Семочка, за якою п’ятому президенту України судді намагаються обмежити волю, є абсолютно безперспективною. І з цим, за його словами, погоджувався навіть перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, який це провадження курує. Але… все ж таки вимагав продовжувати викликати Порошенка на допити.

Корецький – начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань.

На журналістів трьох ЗМІ він вийшов сам. Керівник слідчої групи ДБР вирішив відверто розповісти «Главкому», «Цензору» і каналу «Прямий» про перебіг так званого «процесу Петра Порошенка» зсередини. Хоча при цьому уникав будь-яких політичних оцінок. «Коли звільнюсь, зможемо поговорити більш відверто», – пообіцяв він.

З чого почнемо?

Давайте з ситуації, яка сталася місяця півтора тому, коли Бабіков (перший заступник директора Державного бюро розслідувань – Главком) і Борчаковський, керівник головного слідчого управління, сказали: «Викликайте Порошенка щодо всіх кримінальних провадженнь». Я кажу: «Почекайте! Чого ми маємо викликати його у всіх кримінальних провадженнях, якщо ми вже в половині допитали його? Ми не будемо такими дурницями займатися». Там, де ми Порошенка не допитали, однозначно, що ми направимо повістки. А там, де ми його допитували, ми не будемо ще раз такого робити. Навіщо?».

Я три місці тому вже почав наполягати, що давайте будемо приймати рішення у окремих справах, закривати провадження. Бо вже будь-які відомі строки порушуються. Тоді, я так розумію, що став їм взагалі неугодний, і вони мені кажуть: «Ми тебе тут не бачимо, йди!». Я сказав, що не буду сам звільнятися. У відповідь: «Тоді ми тебе скоротимо». Кажу: «Спробуйте, скорочуйте, будемо судитися».

Хто це сказав?

Бабіков. Я для себе тоді однозначно прийняв рішення, поговорив зі слідчими, кажу: «Слухайте, давайте будемо потроху приймати рішення у певних справах про закриття кримінальних проваджень. Ттому ми і закрили перші три кримінальні провадження. Наскільки я пригадую, це стосувалося ніби несвоєчасного призначення судів, призначення прем’єра за відсутності коаліції. Тобто, реально ті провадження, де немає складу злочину.

Чому у мене забрали справи три місяці тому щодо «Прямого» каналу? Тому що були випадки, коли я казав: «Ми не будемо продовжувати (розслідування – Главком), там немає складу злочину. Це провадження треба закривати».

І сьогодні зранку я прийняв рішення про закриття ще одного провадження – про можливе ухилення від сплати податків при продажу Кузні на Рибальському у зв’язку з відсутністю подій злочину.

Скажу вам чесно, що я не ставив нікого до відома і взагалі не вважаю за потрібне це робити.

Є розумні строки, коли ти вже виконав усі можливі слідчі дії, ти повинен ухвалити рішення. Або повідомляти про підозру, якщо ти вбачаєш якийсь склад злочину, або приймати рішення про закриття кримінального провадження. А мені сказали, що закривати поки не потрібно, ще порозслідувати. Що порозслідувати, для чого? Три місяці тому мені ці питання ставили клином, коли провадження почали забирати через мою позицію.

Як фігурант «плівок Труби», де є епізоди за вашою участю, і де обговорюються справи Порошенка, ви можете підтвердити автентичність цих плівок?

Не коментую.

Чому?

Не коментую, йдемо далі.

А те, що там Труба на плівках говорив, там деякі справи оголошувалися конкретні…

Те, що він слухав справи?

Так.

Я вам розкажу, як воно насправді відбувалося. Однозначно, що він, так само як Венедіктова, коли була виконувачкою обов’язків директора ДБР, так само як зараз Соколов, кожен день слухають кримінальні справи.

І дають вказівки слідчим?

Звісно, що вони дають вказівки слідчим.

І незаконні теж?

Вони дають вказівку, а слідчий сидить собі і думає, чи може він її виконати, чи не може. Тобто те, що стосувалося слідчих повноважень, де фігурує Порошенко, то ми чітко розуміли, що нам не можна ні ліворуч, ні праворуч, бо ж до них – суспільна увага. Тому три місяці тому у нас забрали провадження щодо «Прямого», забрали в травні справу щодо Семочка, тому що ми…

…не справлялися?

На певному етапі я Бабікову казав, та й він сам висловлював таку точку зору, що у справі Семочка немає складу злочину. А складу злочину немає, бо немає істотної шкоди. Тому що отримані кошти у вигляді заробітної плати не є збитками ще з 2000 року.

З одного боку, ви кажете, що Бабіков, як один з очільників ДБР розуміє, що немає складу злочину, з іншого – він вимагав від вас, щоб ви викликали Порошенка на допит. Як це корелюється? Де тут юридична складова?

Стаття 2 Кримінально-процесуального кодексу чітко говорить про необхідність повноти розслідування, про об’єктивність і всебічність, а це передбачає обов’язкові допити осіб, свідків, виїмки, обшуки, запити і тому подібне. Тобто слідчий має здобувати як докази, які встановлюють і доводять вину особи, так і докази невинуватості. Тобто я взагалі не бачу проблеми в тому, що ми викликали Порошенка на допити, але не було сенсу викликати там, де він уже був допитаний.

Олег Корецький

Навіщо від вас це вимагали, бо «тривало шоу»?

Його запитайте.

Кого запитати?

Бабікова. Запросіть на ефір. Я готовий так само прийти з ним на ефір поспілкуватися… Звідки я знаю, чому так відбувалося? Я вам просто кажу, що були приклади, коли ми не погоджувалися з певними позиціями.

Щодо Семочка Бабіков мені в очі казав, що там нема складу злочину. Тобто він знає це.

Але тим не менше сьогодні відбувається суд, який стосується справи Семочка…

Нащо там повідомляли про підозру? Це питання до Венедіктової, тому що це вона як генпрокурор повідомляла про підозру експрезиденту. Вона на себе взяла всю повноту відповідальності. Їй в подальшому і відповідати, якщо там буде виправдальний вирок.

У яких справах ви мали суперечки з керівництвом, і в яких вам давали такі вказівки? Це тільки справи, які були пов’язані з Порошенком, чи й інші (економічні, адміністративні тощо)?

ДБР не займається адміністративними справами. Це виключно кримінал. Тобто на сьогодні цих кримінальних проваджень де фігурує Порошенко назбиралося до 20…

24… А крім Порошенка, щодо яких у вас виникали суперечки? Цікаво просто дізнатися, в яких сферах даються вказівки загалом.

Ви постійно кажете «вказівки». Але ж були робочі наради, коли ми збиралися зі слідчими, і я, як керівник органу досудового розслідування, контролював їх дії.

Ну, можна казати не «вказівки», а «дружні поради». Чи давалися вам «дружні поради» у керівництва, крім тих, про які ви вже сказали?

В інших кримінальних провадженнях на сьогоднішній день я не пригадую, щоб ми десь там скандалили. Робочі ситуації були різні.

Тобто тільки одна сфера викликала найбільше дружніх порад і вказівок – справи проти Порошенка?

Так, бо тут – резонанс, складність справ, відомий суб’єкт, і це давить на усіх. Конфлікти загострювалися приблизно три місяці тому, коли я казав що так не можна далі продовжувати.

А ви можете написати, теоретично, заяву про злочин, якщо ви кажете, що справа щодо Семочка була неправомірно заведена, і вам це підтверджував перший заступник голови ДБР?

На сьогоднішній день таку заяву має писати сторона захисту. Тобто, якщо мене на підставі їхньої заяви покличуть як свідка, щоб дати свідчення, я, звісно, вийду і підтверджу, що, на мою думку, там складу злочину немає.

Олег Корецький

І підтвердите, що вам сам Бабіков це казав?

Так, це його слова, очі в очі сказані мені. Я це чітко пам’ятаю.

Чи попереджали ви керівництво ДБР, що зробите публічні заяви, які ми сьогодні чуємо?

Ні. А для чого? Вони сказали, що не бачать мене (на посаді – Главком), хоча я вважаю, що вони просто бояться правди. Це така політика подвійних стандартів. От вони зараз тримають слідчих в напрузі, тому що ні для кого не секрет, що в березні вони звільнили 20-25 слідчих. Причому, на мою думку звільнили незаконно, причому, були вакансії, куди їх можна було призначати, а їх просто звільнили. А у них – сім’ї. Закон всіх захищає, вони всі поновляться. І це будуть мільйонні втрати бюджету, тому що кожен слідчий за рік заробляє 500-600 тисяч, і вони заберуть свої кошти, коли поновляться.

Зараз стоїть питання переатестації слідчих, тобто переведення їх з посади держслужбовця на посаду у правоохоронних органах. І слідчі зараз під прицілом. Там зараз атмосфера дуже негативна, бо всі бояться.

Враховуючи те, що ви більше спілкувалися з Трубою, він вам розповідав про те, як ходив в Офіс президента, про вказівки, які він там, можливо, отримував від тодішнього голови Офісу Богдана?

Ми з Трубою не були друзями, і він мені не розказував, до кого він ходить і з ким балакає. У нас були виключно професійні відносини: він – керівник, а я – підлеглий. Все в межах закону.

На вашій пам’яті були такі моменти, коли на людину ДБР відкривало одночасно два десятки проваджень? Проти Порошенка відкрили 24 провадження, було 27.

Я такі речі не аналізував, але в ДБР я такого не пам’ятаю.

Ви уникаєте політичної складової і говорите лише про юридичну частину. Але давайте поговоримо з вами не як з юристом, а як з людиною з абсолютно чіткою логікою. Якщо відкривається купа якихось справ, якщо після цього від людини вимагають, щоб вона ходила на допити, як ви самі сказали, навіть там де не потрібно, якщо ці справи тиражуються, якщо ДБР включена в публічну і політичну історію, то яку оцінку цьому ви можете дати? Невже це все йде поза політичним процесом?

Наш кримінальний процес ще з 2012 року чітко передбачає, якщо людина чи юридична особа написала заяву про те, що ви щось вкрали, обдурили когось, чи ви – шахрай, то треба вносити її заяву до ЄРДР і перевіряти. Це обов’язок. Написали 100 людей на вас – внесеться 100 проваджень і будуть розслідувати.

А якщо зараз написати заяву на Зеленського, наприклад, за приховування коштів від продажу майна, ДБР відкриє провадження?

Чинний президент, доки він на посаді, має імунітет щодо кримінальних переслідувань. Це закон, так каже Конституція.

У вас були контакти з представниками Петра Порошенка? Чи спілкувалися ви з адвокатами, з ним самим, з працівниками штабу?

З адвокатами і Порошенком ми бачилися виключно в межах правового поля під час слідчих дій. А слідчі дії у нас відбувалися, коли ми викликали його на допит.

Тобто історія про закриття провадження щодо «Кузні на Рибальському» – це була ваша власна ініціатива?

Саме так, моя власна ініціатива. Тому що, вибачте, простим слідчим важко, а можливо, страшно приймати таке рішення, а мені – ні.

Ірина Венедіктова, яка зараз є генпрокурором, була тимчасово виконувачкою обов’язків голови ДБР. Чи має вона зараз вплив на ДБР і на свою харківську команду?

На мою думку, має на 100%.

Проводять наради?

Я на них не був присутній, але переконаний, що їх проводять. Навіть щоби підписати підозру стосовно Семочка… Вона ж не просто так з’явилася. Більше вам скажу: щодо Семочка прокурор, який спочатку вів це кримінальне провадження, не хотів підписувати підозру. І його поміняли на людину, яка погодилася підписати.

Тобто коли змінюють прокурора у справі, діями якого незадоволені, це є логічним, це відповідає закону?

Це називається межа відповідальності кожної людини, адже кожна людина відповідає за свої дії. Один прокурор каже, що я не підписуватиму, бо не бачу складу злочину, а інший може сказати навпаки, що бачить склад злочину і готовий відповідати за своє рішення. У людини є право вибору.

І тут ви теж не вбачаєте тиску?

Я не можу сказати, чи тиснули на них, чи ні. Але їх поміняли – це факт.

Чи не свідчить це про конкретно сформовані політичні завдання і звільнення тих, хто з цими завданнями не впорався?

Не буду говорити про речі, навколо яких є якісь здогадки. Слава Богу, нікого з Офісу президента я не знаю, особисто ні з ким з них не спілкувався. Але якби видалося мені спілкуватися з ними і хтось би з них поставив конкретне завдання, яке би виходило за межі закону, я би не пішов на це.

Тобто ви не хочете брати відповідальність за незаконні рішення, за незаконні переслідування, за те, що відбувається у ДБР?

Ви мене підштовхуєте, щоб я сказав, що це політичні переслідування. Послухайте, я цього говорити не буду. Просто кажу, що з моєї точки зору, в ряді кримінальних проваджень, які сьогодні є, однозначно немає складу злочину. У деяких навіть події злочину взагалі немає.

Але незаконні рішення, до яких вас підштовхували – це злочин, ви з цим погоджуєтеся?

У ситуації, коли мені казали «зроби так і так», що виходило за рамки закону, і то однозначно це було незаконне рішення. Однозначно, що це було підштовхування, тиском. Але щодо двох проваджень, які у нас забрали, і щодо «Прямого», і щодо Семочка, то грубо скажу: і слава Богу

Що вони вам відповідали, коли ви їм казали, що потрібно закривати справи?

Я ж вам кажу, що вони говорили: нехай справи ще розслідуються.

Як вони це пояснювали, який мотив?

Мотивів вони мені не повідомляли. Керівники вищого рангу досить рідко про якісь мотиви говорять. У них щось своє у голові крутиться.

А слідчі вгадують ці мотиви?

Слідчим нецікаві мотиви, слідчим цікавий закон. Коли кажуть, що сьогодні не треба приймати рішення, то вони приходять завтра, післязавтра…

Результати ваших рішень про закриття справ, де фігурує Порошенко, можуть бути переглянуті?

Послухайте, я прийняв рішення під свою відповідальність, однозначно я за це відповідаю. Щодо інших проваджень, то я не входжу до складів слідчих груп, вони розкидані по інших відділах. Можливо, і в ряді інших проваджень я ухвалив би таке ж рішення (про закриття – Главком). Щодо наслідків, то час покаже. Я готовий, що я зараз прийду на роботу і мене будуть кликати до Бабікова, щось розказувати, погрожуватимуть обшуками, справами стосовно родичів тощо.

Олег Корецький

То ви скажіть, що журналістів цікавить відповідь на запитання, чи є це політичним переслідуванням.

Я би запропонував нам усім разом зустрітися із ним.

Як ви прогнозуєте, сьогодні буде ваш останній робочий день в ДБР?

Думаю, що, скоріше за все, сьогодні постараються мене звільнити. У зв’язку із законними діями чи незаконними, чи з прогулами, не знаю. Це питання до них. Ясно, що це рішення буде незаконним, ясно, що його я оскаржуватиму через суд. Щодо їх наступних дій, то вони можуть і обшуки прийти до мене проводити, можуть затримати. Це такі люди.

Тобто від ДБР, у якому ви працюєте, очікуєте саме таких – незаконних дій?

(сміється) Орган і люди, які його очолюють, – це різні речі. Тому що є люди з нормальними засадами, які діють за законом і справедливо, а є ті, які діють так ,як казав Ніколо Макіавеллі: ціль виправдовує засоби.

За своє життя переймаєтеся?

Ні, за своє життя не переймаюся. Бо, вибачте, потрібно тоді бути геть без будь-яких моральних принципів, щоби посягати на життя і здоров’я людини.

Віктор Шлінчак, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»