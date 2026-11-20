НАБУ та САП повідомили про підозру посадовцю СБУ через ймовірний продаж закритих даних за дорогі подарунки

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, посадовець передавав закриту інформацію зацікавленим особам, отримуючи натомість дорогі подарунки та послуги, зокрема автомобіль BMW X5 і відпочинок у Буковелі вартістю 160 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НАБУ.

За даними правоохоронців, співробітник СБУ організував систематичну передачу відомостей з обмеженим доступом представникам бізнесу. Слідчі встановили два епізоди ймовірної протиправної діяльності, пов'язані з розслідуванням справи «Укрнафти» та отриманням інформації із закритих державних баз даних.

Злив таємниці слідства та продаж закритих даних посадовцем СБУ

Відпочинок у Буковелі за інформацію про слідчі дії

Перший епізод стосується кримінального провадження щодо ПАТ «Укрнафта». Посадовець СБУ здійснював оперативний супровід розслідування та, за версією НАБУ, передавав довіреній особі одного з бенефіціарів групи «Приват» інформацію про заплановані слідчі дії.

Як стверджують правоохоронці, отримані відомості дозволяли фігурантам уникати наслідків санкційних обмежень та розшукових заходів.

За таку допомогу в грудні 2024 року для родини співробітника СБУ оплатили проживання в п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort Bukovel. Вартість відпочинку становила близько 160 тис. грн.

Автомобіль BMW X5 за закриті дані

Другий епізод, за інформацією слідства, відбувся у 2023 році. Тоді співробітник СБУ передавав директору з буріння АТ «Укргазвидобування» інформацію із закритих державних баз даних, а також відомості, отримані від операторів мобільного зв'язку.

В обмін на конфіденційні дані топменеджер підприємства придбав автомобіль BMW X5. Щоб приховати справжнього користувача машини, транспортний засіб зареєстрували на підконтрольну компанію.

Водночас, за даними НАБУ, автомобілем фактично користувалися сам співробітник СБУ та його дружина.

Кому повідомили про підозру

За результатами розслідування підозри отримали троє осіб: керівник підрозділу Департаменту захисту національної державності СБУ, довірена особа одного з бенефіціарів групи «Приват» та колишній директор з буріння АТ «Укргазвидобування».

Правоохоронці інкримінують фігурантам правопорушення, пов'язані з розголошенням відомостей досудового розслідування та наданням і отриманням неправомірної вигоди. Остаточну правову оцінку їхнім діям має надати суд.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про викриття НАБУ схеми з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн. За версією слідства, організатори оборудки могли отримувати інформацію про заплановані слідчі дії через довірену особу. Правоохоронці також перевіряли можливу причетність високопосадовця СБУ, підрозділ якого забезпечував оперативний супровід розслідування.

Також 4 листопада СБУ відреагувала на обшуки НАБУ і САП у своїх співробітників. У спецслужбі підтвердили проведення слідчих дій та заявили, що сприяють розслідуванню і виступають за об'єктивне встановлення обставин.

Крім того, раніше «Главком» писав про інші випадки можливого витоку закритої інформації під час антикорупційних розслідувань. У липні 2025 року правоохоронці повідомляли про виявлення матеріалів негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень НАБУ.

Зазначимо, що відповідно до принципу презумпції невинуватості всі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді.