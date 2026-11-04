СБУ відреагувала на обшуки у своїх співробітників

СБУ заявила, що «виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям»

Служба безпеки України підтвердила, що НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби.

«Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі дії відбуваються у межах низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду. Служба безпеки виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям», – йдеться у повідомленні.

За даними медіа, сьогодні по Україні відбувається близько 70 обшуків у справі, яка стосується кришування колцентрів. ЗМІ зазначають, що йдеться про начальника Департаменту захисту національної державності генерала Сергія Дуку, начальника Головного управління внутрішньої безпеки полковника Антона Кравчука, а також про першого заступника начальника ГУ «Д» Департаменту захисту нацдержавності Олександра Ковальчука.

Нагадаємо, 4 листопада Національне антикорупційне бюро заявило, що під час проведення детективами законних слідчих дій один із високопосадовців СБУ начебто погрожував застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджав проведенню обшуку.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген».