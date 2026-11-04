Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ відреагувала на обшуки у своїх співробітників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
СБУ відреагувала на обшуки у своїх співробітників
НАБУ проводить обшуки у високопосадовців СБУ
фото: «Новини.Live»

СБУ заявила, що «виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям»

Служба безпеки України підтвердила, що НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби.

«Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі дії відбуваються у межах низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду. Служба безпеки виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям», – йдеться у повідомленні.

За даними медіа, сьогодні по Україні відбувається близько 70 обшуків у справі, яка стосується кришування колцентрів. ЗМІ зазначають, що йдеться про начальника Департаменту захисту національної державності генерала Сергія Дуку, начальника Головного управління внутрішньої безпеки полковника Антона Кравчука, а також про першого заступника начальника ГУ «Д» Департаменту захисту нацдержавності Олександра Ковальчука.

Нагадаємо, 4 листопада Національне антикорупційне бюро заявило, що під час проведення детективами законних слідчих дій один із високопосадовців СБУ начебто погрожував застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджав проведенню обшуку.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген».

Читайте також:

Теги: СБУ НАБУ САП обшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анна Скороход є фігуранткою справи про $250 тис. за санкції РНБО
«Продаж» санкцій РНБО. Справу нардепки Скороход скеровано до суду
7 жовтня, 12:23
Володимир Зеленський, Олександр Поклад та Павло Паліса провели зустріч
Україна готує відповідь на нову хвилю російської ескалації – Зеленський
8 жовтня, 19:07
Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі
Світлини підхопили кремлівські пропагандисти: затримано киянку, яка «засвітила» позиції ППО
13 жовтня, 14:39
Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до розкрадання коштів
На закупівлях дронів для армії розікрали понад 16 млн грн: СБУ викрила схему
28 жовтня, 11:15
НАБУ викрило маніпуляції з оцінкою елітної квартири дружини колишнього посадовця СБУ Іллі Вітюка
НАБУ викрило маніпуляції з оцінкою елітної квартири посадовця СБУ
16 жовтня, 10:22
За даними слідства, організатором злочинної схеми виявився 28-річний киянин
Гроші «на перевірку СБУ»: у Києві викрито схему, через яку пенсіонери втратили 14 млн грн
16 жовтня, 13:35
Сергій Стерненко заявив, що до замаху на нього у 2025 році були причетні кілька осіб, зокрема поліцейський, який відстежував його пересування
Стерненко розповів невідомі деталі свого замаху у 2025 році
Вчора, 13:00
Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації
Операція «Мідас»: завершено досудове розслідування
Сьогодні, 09:30
НАБУ проводить обшуки у високопосадовців СБУ
Обшуки у високопосадовців СБУ: що наразі відомо (фото)
Сьогодні, 11:12

Кримінал

Обшуки НАБУ. Нацполіція відсторонила від роботи деяких своїх співробітників
Обшуки НАБУ. Нацполіція відсторонила від роботи деяких своїх співробітників
СБУ відреагувала на обшуки у своїх співробітників
СБУ відреагувала на обшуки у своїх співробітників
Львівщина: після ампутації ноги чоловік заявив у поліцію на трьох медиків
Львівщина: після ампутації ноги чоловік заявив у поліцію на трьох медиків
Обшуки у високопосадовців СБУ: що наразі відомо (фото)
Обшуки у високопосадовців СБУ: що наразі відомо (фото)
НАБУ і САП викрили злочинну організацію у межах операції «Карфаген»
НАБУ і САП викрили злочинну організацію у межах операції «Карфаген»
Операція «Мідас»: завершено досудове розслідування
Операція «Мідас»: завершено досудове розслідування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
148K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua