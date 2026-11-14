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«Історія дуже неприємна». Президент вперше прокоментував справу НАБУ про «Хімпром» і гучні прізвища на плівках

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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«Історія дуже неприємна». Президент вперше прокоментував справу НАБУ про «Хімпром» і гучні прізвища на плівках
Володимир Зеленський прокоментував справу «Хімпрому» та появу прізвищ посадовців на записах НАБУ
фото: Нацполіція, Zelenskiy / Official

«Що стосується «Хімпрому», то треба їхню діяльність повністю припинити, і це потребує також міжнародної підтримки»

Президент України Володимир Зеленський уперше прокоментував розслідування НАБУ щодо «Хімпрому» та появу прізвищ українських посадовців на записах, пов'язаних зі справою. Глава держави заявив, що підтримує розслідування, а також анонсував подальші кадрові зміни. Про це Зеленський сказав під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

За словами президента, він особисто спілкувався з представниками правоохоронних та антикорупційних органів, щоб з'ясувати, чи мають посадовці, чиї прізвища фігурують на записах, стосунок до діяльності «Хімпрому».

«Ви могли перевірити, що ні Клименко, ні Вигівський, ні особисто Поклад не мають до цього ніякого відношення. Про це я знаю від правоохоронців та антикорів. З усіма говорив по кілька разів», – зазначив Зеленський.

Президент назвав ситуацію неприйнятною та наголосив, що розслідування має тривати. «Історія дуже неприємна, дуже неправильна. Але є розслідування, і я підтримую це розслідування. І будуть ще кадрові зміни», – заявив глава держави.

Зеленський розповів про перевірку посадовців, згаданих на записах

Окремо президент прокоментував появу на записах прізвищ Клименка, Ляшка та Арахамії. За його словами, він безпосередньо звертався до представників антикорупційних органів із запитанням, чи мають вони докази контактів цих осіб із представниками «Хімпрому».

«Про ті прізвища, які звучать на плівках – Клименко тощо – я напряму запитав в антикорів: «У вас щось є на них?» – «Ні. Ні в Ляшка, ні в Клименка, ні в Арахамії ніякого відношення до якихось контактів з цими людьми немає», – розповів Зеленський.

Таким чином, президент переказав позицію, яку, за його словами, почув від правоохоронців. Водночас розслідування діяльності самого «Хімпрому» триває.

«Хімпром» намагається поширити вплив за межі України

Зеленський наголосив, що діяльність структури необхідно повністю припинити, однак для цього недостатньо зусиль лише українських правоохоронців.

«Що стосується «Хімпрому», то треба їхню діяльність повністю припинити, і це потребує також міжнародної підтримки. Такі ризики є і в інших країнах. Вони вже зайшли в Польщу, намагаються зайти в Німеччину – це те, про що ми говорили і про що є оперативна інформація», – повідомив президент.

Глава держави також висловив переконання, що діяльність «Хімпрому» може мати підтримку спецслужб різних держав.

«Я впевнений, що цей напрям точно працює не без підтримки спецслужб і не тільки «рускіх». Це люди з необмеженим фінансовим потоком, які намагаються “купувати” людей в різних інституціях роками – і не тільки в Україні», – заявив він.

За словами Зеленського, структура має значні фінансові ресурси, які можуть використовуватися для впливу на представників державних органів, правоохоронців та медіа.

Президент закликав США долучитися до протидії «Хімпрому»

Зеленський зазначив, що боротьба з діяльністю структури потребує співпраці українських спецслужб із правоохоронними органами інших держав, насамперед Сполучених Штатів.

Президент попередив, що без міжнародної протидії представники таких структур можуть намагатися впливати на політичні рішення через підкуп депутатів, посадовців і журналістів.

«Інакше, наприклад, в усіх парламентах Європи, включно з Україною, будуть потім законодавці, які будуть представляти також інтереси цих людей, тому що їх просто куплять – від депутатів, правоохоронців до медіа», – пояснив глава держави.

Він висловив переконання, що спільних можливостей України та її міжнародних партнерів достатньо, аби припинити діяльність «Хімпрому».

«Разом з партнерами точно має вистачити сил, щоб це все припинити», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що наркокартель «Хімпром» шукав спосіб підкупити тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов пояснив, що представники угруповання хотіли перешкодити забороні нових хімічних формул наркотичних речовин. Водночас він наголосив, що безпосередніх контактів із Клименком встановлено не було.

Також «Главком» писав про реакцію секретаря РНБО Ігоря Клименка на появу його прізвища на плівках НАБУ. Під час закритої зустрічі з журналістами посадовець заявив, що фігуранти справи використовували інформаційні кампанії для тиску на представників влади та намагалися домогтися його звільнення.

Крім того, 14 листопада «Главком» повідомляв про заяви Єгора Буркіна щодо масштабів фінансування прикриття шахрайських колцентрів. Буркін, якого правоохоронці пов'язують із «Хімпромом», стверджував, що щорічні виплати за прикриття діяльності колцентрів могли сягати $350–370 млн. Ці цифри є його власними твердженнями, а не встановленими судом фактами.

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Теги: Ігор Клименко кримінал гроші наркотики Володимир Зеленський

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