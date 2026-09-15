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НАБУ викрило схему з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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НАБУ викрило схему з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн
За версією слідства, до організації схеми причетні керівники відомої бізнес-групи
фото: НАБУ

Слідство заявляє про організовану групу, яка намагалася заволодіти 100 тис. тонн нафтопродуктів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану групу, яка, за даними слідства, заволоділа нафтопродуктами «Укрнафти» загальною вартістю понад 2,88 млрд грн. Йдеться про близько 100 тис. тонн продукції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву антикорупційних органів.

За версією слідства, до організації схеми причетні керівники відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала значну частину нафтового сектору України. НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом учасникам першого епізоду.

Серед них – організатор, який очолював бізнес-групу, акціонер підконтрольних їй компаній, а також голова правління та його заступник з комерційних питань у двох акціонерних товариствах.

За даними слідства, спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Надалі частину продукції перепродавали пов’язаним підприємствам, які реалізовували її через мережу автозаправних станцій.

Кошти від продажу, за версією правоохоронців, надходили на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за межами України.

Окремо слідство встановило можливий витік інформації з матеріалів кримінального провадження. За даними НАБУ, організатори могли отримувати відомості про заплановані слідчі та процесуальні дії через довірену особу.

У цій частині правоохоронці перевіряють можливу причетність високопосадовця СБУ. Його підрозділ водночас надавав оперативну підтримку детективам НАБУ під час розслідування.

Крім того, підозру підготували колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта», який є громадянином іншої держави. Документи для його повідомлення про підозру направили за кордон у межах міжнародного співробітництва.

Наразі слідство встановлює всі обставини схеми та інших можливих учасників. Особи, яким повідомили про підозру, вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в суді.

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Теги: НАБУ корупція в Україні корупція

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