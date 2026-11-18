За переправлення одного чоловіка брали $5 тис., із яких $1,5 тис. передавали прикордонникам, повідомили детективи НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. До організації виїзду були причетні колишній та двоє чинних посадовців Державної прикордонної служби України, а також двоє цивільних осіб. Про це повідомляє НАБУ, пише «Главком».

За даними слідства, упродовж травня-серпня 2022 року посадовці ДПСУ діяли у змові з громадянами невизнаного Придністров'я, які також мали російське громадянство та були пов'язані з правоохоронними органами так званої ПМР, а також іншими особами.

Учасники схеми організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до країн Європи через ділянку державного кордону України з Придністров'ям. Людей вивозили поза офіційними пунктами пропуску, без відповідних відміток у паспортах.

Вартість такого виїзду становила $5 тис. з людини. Потенційних клієнтів шукали через спеціальні Telegram-канали. Розрахунок відбувався вже після перетину кордону – на території Придністров'я.

Після отримання грошей частину суми – $1,5 тис. з кожного чоловіка – передавали безпосередньо співробітникам Держприкордонслужби. Загалом організатор схеми отримав близько $50 тис. неправомірної вигоди.

Загалом у справі п'ятеро підозрюваних: один колишній і двоє чинних посадовців ДПСУ та двоє цивільних осіб. Операцію з викриття проводили НАБУ і САП спільно з військовою контррозвідкою СБУ.

Варто нагадати, що колишній співробітник Служби безпеки України Сергій Дука підтвердив, що під час обшуку Національного антикорупційного бюро знищив два власні смартфони. За його словами, він зробив це, оскільки не розумів, що відбувається, і не вважав, що правоохоронці прийшли проводити обшук.