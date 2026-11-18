Сергій Дука 18 листопада виступив на засіданні парламентської ТСК, де розповів про розслідування щодо керівництва НАБУ і САП, можливе політичне втручання у кримінальні справи та нові обставини операції «Карфаген».

Головні заяви генерала:

Справи проти Кривоноса. Підрозділ Дуки супроводжував матеріали щодо можливого фіктивного встановлення батьківства директором НАБУ для уникнення відповідальності за підкуп виборців, а також земельної справи в Обухові.

Наказ Малюка. Восени 2025 року тодішній голова СБУ Василь Малюк, за словами генерала, наказав зупинити активні дії у справах щодо детективів НАБУ та Кривоноса.

Підозра Кривоносу. Матеріали були підготовлені ще наприкінці 2025 року, однак рішення відкладали. Дука заявив, що тодішній генпрокурор Руслан Кравченко посилався на відсутність політичного рішення.

$10 тисяч і оточення Клименка. СБУ документувала можливі корупційні домовленості у справі мера Самбора. В епізоді з передачею $10 тисяч фігурувало адвокатське бюро, де працює дружина керівника САП.

Вилучення матеріалів СБУ. Під час обшуку в кабінеті Марії Вдовиченко детективи НАБУ вилучили аналітичну довідку щодо керівництва НАБУ і САП. Дука пов'язав це з можливим витоком інформації фігурантам справ.

«Карфаген» і «Хімпром». Співпрацю з Андрієм Осіповим генерал пояснив оперативними завданнями щодо ФСБ та кримінальних угруповань. Причетність до прикриття наркобізнесу Буркіна заперечив, нагадавши про санкції, ініційовані його підрозділом у 2023 році.

Обшук і телефони. Дука підтвердив знищення двох смартфонів, пояснивши це захистом агентурних контактів і державної таємниці. Також розповів про проникнення детективів до будинку, де перебувала охорона «Альфи».

Магамедрасулов і «Мідас». Генерал поставив під сумнів роль детектива НАБУ в розслідуванні справи Міндіча та назвав медійну кампанію навколо нього «героїзацією».

Абакумов і «Акім». Дука звинуватив детектива НАБУ Олександра Абакумова в поширенні неправдивої інформації, заперечив приписуване листування, використання позивного «Акім» і незаконний доступ до реєстрів.

Політичний тиск. Генерал заявив про використання керівництвом НАБУ і САП кримінальних проваджень та інформаційних кампаній як важелів впливу на владу, водночас заперечивши інституційний конфлікт між СБУ та антикорупційними органами.

Можлива підозра Буданову. Дука назвав медійне поширення інформації про підозру керівнику ОП спробою політичного тиску: «Ця інформація спеціально наганялась через медіа».

НАБУ, САП і медіа Фіали. Генерал звинуватив антикорупційні органи та інформаційний пул Томаша Фіали у створенні тиску на Зеленського, дестабілізації ситуації та послабленні переговорних позицій України.

Зв'язки Христенка з керівництвом САП. Дука порушив питання контактів засудженого за держзраду екснардепа Федора Христенка з керівництвом САП, зокрема Олександром Клименком. Частина матеріалів, за його словами, засекречена.

Поліграфи в НАБУ. За словами генерала, за рік жоден співробітник НАБУ не пройшов перевірку за новою процедурою, оскільки Бюро досі не погодило методологію із СБУ. ТСК доручила перевірити виконання законодавства.

Справа «Карфаген». Дука заявив, що попри гучну інформаційну кампанію та повідомлення про підозру, детективи НАБУ досі жодного разу його не допитали.