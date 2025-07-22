Правоохоронці опублікували нові факти витоку закритої інформації в НАБУ

Під час обшуків у житлі, в якому зараз проживають близькі родичі Христенка, вилучено матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні НАБУ

Офіс генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності Бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

У межах розслідування за підозрою народного депутата України Федора Христенка (представника забороненої партії «ОПЗЖ») у державній зраді, під час обшуків у житлі, в якому зараз проживають його близькі родичі, вилучено матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів на посади детективів Бюро. Серед них – картки з даними на окремих чинних та колишніх співробітників НАБУ.

Правоохоронцями встановлено, що серед документів є особова справа одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За версією слідства, він мав контакти з представниками країни-агресора та сприяв веденню незаконної зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з РФ. Також виявлено анкету колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році залишив територію України поза встановленими пунктами пропуску.

Нагадаємо, що 21 липня СБУ і Офіс генпрокурора спільно провели обшуки у Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Зокрема, детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Згодом виявилося, що Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Згодом стало відомо, що у Києві затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби. За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

Крім того, того ж дня СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У пресслужбі СБУ уточнили, що не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Натомість антикорупційна прокуратура поширила заяву, що співробітники спецслужби прийшли з перевіркою без попередження і в той час, коли керівництво НАБУ і САП перебувало в офіційному закордонному відрядженні.