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Правоохоронці ініціювали відсторонення віцепрем’єра Чернишова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Правоохоронці ініціювали відсторонення віцепрем’єра Чернишова
Вищий антикорупційний суд визначиться із запобіжним заходом для Чернишова 27 червня
фото з відкритих джерел

НАБУ і САП просять суд призначити 120 млн грн застави для глави Міннацєдності

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням відсторонити віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова від посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу САП.

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до віце-прем’єр-міністра України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Окрім цього, САП також вимагає від Чернишова:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • носити електронний засіб контролю.

За даними правоохоронців, запобіжний захід узгоджувався детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику Вищого антикорупційного суду в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом. У разі визначення судом вказаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави упродовж пʼяти днів.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України.  Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як повідомлялося, сторона обвинувачення проситиме Вищий антикорупційний суд призначити віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн. Прокурор зазначив, що суму застави встановлено з огляду на високу ймовірність її внесення. Раніше Чернишов попросив перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді.

До слова, Вищий антикорупційний суд визначиться із запобіжним заходом стосовно віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова 27 червня.

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Теги: Олексій Чернишов Міністерство національної єдності

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