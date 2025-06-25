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Справа Чернишова. Віцепрем'єр просить перенести суд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Справа Чернишова. Віцепрем'єр просить перенести суд
Чернишов: вчора подав клопотання про перенесення судового засідання
фото: Олексій Чернишов/Facebook

Олексій Чернишов просить перенести судове засідання через участь у Кабміні

Олексій Чернишов, чинний віцепрем'єр-міністр України, повідомив, що подав клопотання про перенесення судового засідання, призначеного на сьогодні, 25 червня. Причиною стало планове засідання Кабінету Міністрів та Урядова нарада, що вимагає його особистої участі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Чернишова.

Чернишов зазначив, що дотримується принципу максимальної відкритості та завчасно інформує громадськість про ситуацію, «щоб не було надто гучних заголовків».

«Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня», – написав він.

Справа Чернишова. Віцепрем'єр просить перенести суд фото 1
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Олексій Чернишов висловив сподівання, що клопотання буде задоволене, а нова дата та час судового засідання будуть заздалегідь погоджені з усіма сторонами справи. Він подякував усім за розуміння та пообіцяв продовжувати бути максимально відкритим щодо цього питання.

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Речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП повідомила, що засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 26 червня.

«Засідання з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру національної єдності відкладене до 12:10 26 червня», – повідомила Чемерис.

Як відомо, правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України. 

Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну. Раніше у медіа ширилися чутки щодо його можливої втечі за кордон.

Сам міністр прокоментував своє повернення на сторінці у Facebook: «Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено». Він також заявив, що вже 23 червня повернеться до роботи в Кабміні, пообіцявши «розбір по фактах» кампанії дискредитації.

Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП розслідують масштабну корупційну схему з незаконним одержанням земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. Ця оборудка могла завдати державі збитків на понад 1 млрд грн.

За даними слідства, до схеми були залучені: очільник одного з Міністерств (майбутній Віцепрем'єр-міністр України), його радник, тодішній державний секретар Міністерства та директорка державного підприємства, а також забудовник та його довірена особа.

Суть схеми полягала у заниженні вартості земельної ділянки та наявних на ній будівель майже вп'ятеро, щоб мінімізувати частку майбутніх квартир, які забудовник мав віддати державі. За реалізацію цієї схеми службові особи Міністерства отримали неправомірну вигоду у вигляді знижок на квартири у вже збудованих житлових комплексах Києва. Загальний розмір цієї неправомірної вигоди сягнув 16,8 млн грн.

Раніше у цій справі вже було повідомлено про підозру п'ятьом особам, включаючи колишнього державного секретаря Мінрегіону, радника міністра, директорку держпідприємства, забудовника та його довірену особу. Щодо них вже застосовані запобіжні заходи, зокрема тримання під вартою з альтернативою застави.

Дії Олексія Чернишова кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, після чуток у медіа щодо можливої втечі за кордон, віцепрем’єр із національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну. 

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Теги: Кабмін суд хабар Олексій Чернишов

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