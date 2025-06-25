Вищий антикорупційний суд оголосив дату нового засідання щодо Чернишова

Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41

Вищий антикорупційний суд визначиться із запобіжним заходом стосовно віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова 27 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

«Повідомляємо, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00. Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як повідомлялося, сторона обвинувачення проситиме Вищий антикорупційний суд призначити віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Прокурор зазначив, що суму застави встановлено з огляду на високу ймовірність її внесення. Раніше Чернишов попросив перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді, яке має відбутися в середу.