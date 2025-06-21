Нардеп заявив, що на міністра Чернишова чекає підозра

Коли відрядження у Чернишова закінчиться, то він має повернутися назад в Україну

Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що правоохоронці надсилали документ до Кабінету Міністрів про виклик віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова для вручення підозри. Як інформує «Главком», про це він заявив, посилаючись на два джерела в уряді.

За його словами, ще 19 червня НАБУ/САП надіслали Секретаріату Кабміну запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Чернишов, для того, щоб у понеділок, 23 червня, він «з’явився для вручення підозри».

Железняк каже, що цей документ був ще до години запитань до уряду у Верховній Раді, «тому вони й розповідають про відрядження «до кінця тижня».

Нагадаємо, у парламенті прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що він підписав закордонне відрядження для віцепрем’єра до кінця цього тижня (16-22 червня).

Згодом президент Володимир Зеленський зауважив, що той має два завдання, якими займається у відрядженні: «Наскільки я розумію, він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться — повинен повернутися, усе».

Як відомо, в ніч з 10 на 11 червня віцепрем'єр Чернишов потягом вирушив у закордонне відрядження в Чехію, а згодом відвідав й інші країни ЄС. Поїздка міністра за кордон збігається з датами повідомлень про підозри особам, які повʼязані з корупційною схемою в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі колишньому державному секретарю Мінрегіону, раднику міністра, директорці держпідприємства, забудовнику та його довіреній особі.

Варто зазначити, що фігуранти справи безпосередньо повʼязані з міністром Чернишовим. Журналісти зазначали, що Чернишов також фігурує в корупційній оборудці, яка під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень. Повідомлялося, що правоохоронці готують підозру Чернишову.

Водночас Міністерство національної єдності повідомило, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу, яке проходить у штатному режимі, а «подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем’єр-міністра». За словами глави уряду, відрядження у Чернишова триватиме до кінця цього тижня.

До слова, 3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності. Також 3 грудня Верховна Рада призначила на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова, який очолював «Нафтогаз».