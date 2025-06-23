Антикорупційна прокуратура жорстко потролила віцепрем'єра Чернишова (фото)

САП використала в офіційному повідомленні про підозру Олексію Чернишову фотографію, яку той сам опублікував

Правоохоронці опублікували заблюрене фото фігуранта кримінального провадження, яке напередодні розлетілось інтернетом

Правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України. Примітно, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура використала в офіційному повідомленні про справу фото, яке вчора, 22 червня, розлетілося всіма ЗМІ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

На знімку, який САП заблюрила, легко впізнати міністра національної єдності. Чернишов сфотографувався на тлі напису «Ласкаво просимо». Примітно, що саме цю частину фотографії антикорупційні органи не розмили або обрізали.

Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну. Раніше у медіа ширилися чутки щодо його можливої втечі за кордон.

Сам міністр прокоментував своє повернення на сторінці у Facebook: «Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено». Він також заявив, що вже 23 червня повернеться до роботи в Кабміні, пообіцявши «розбір по фактах» кампанії дискредитації.

Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП розслідують масштабну корупційну схему з незаконним одержанням земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. Ця оборудка могла завдати державі збитків на понад 1 млрд грн.

За даними слідства, до схеми були залучені: очільник одного з Міністерств (майбутній Віцепрем'єр-міністр України), його радник, тодішній державний секретар Міністерства та директорка державного підприємства, а також забудовник та його довірена особа.

Суть схеми полягала у заниженні вартості земельної ділянки та наявних на ній будівель майже вп'ятеро, щоб мінімізувати частку майбутніх квартир, які забудовник мав віддати державі. За реалізацію цієї схеми службові особи Міністерства отримали неправомірну вигоду у вигляді знижок на квартири у вже збудованих житлових комплексах Києва. Загальний розмір цієї неправомірної вигоди сягнув 16,8 млн грн.

Раніше у цій справі вже було повідомлено про підозру п'ятьом особам, включаючи колишнього державного секретаря Мінрегіону, радника міністра, директорку держпідприємства, забудовника та його довірену особу. Щодо них вже застосовані запобіжні заходи, зокрема тримання під вартою з альтернативою застави.

Дії Олексія Чернишова кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, після чуток у медіа щодо можливої втечі за кордон, віцепрем’єр із національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну.