Правоохоронці розпочали провадження щодо глави Антимонопольного комітету

Раніше журналісти виявили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала майна на 70 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Про це із посиланням на пресслужбу САП повідомляє «Радіо Свобода».

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Раніше журналісти виявили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 млн грн.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження 22 березня – наступного дня після виходу матеріалу проєкту «Схеми». У ньому йшлося про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини Кириленка.

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При цьому, жоден з родичів посадовця не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це майно.

«Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро України за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань «Схеми» до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України», – йдеться у відповіді прокуратури на запит Радіо Свобода.

Якщо провину очільника АМКУ за статтею про недостовірне декларування буде доведено, його чекає як мінімум штраф, а як максимум – позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Покарання за незаконне збагачення передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Нагадаємо, Рада призначила Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.

До слова, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють в організації корупційної схеми з бойовими виплатами підлеглим.