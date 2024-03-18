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Суд Ліхтенштейну заблокував виведені з України мільйони Коболєва

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд Ліхтенштейну заблокував виведені з України мільйони Коболєва
Заставодавці Коболєва «притиснули його до стінки», вимагають повернути 44,2 млн грн, які торік вони внесли у вигляді застави
фото: lb.ua

В Україні Андрій Коболєв має статус обвинуваченого, НАБУ закидає йому незаконне заволодіння коштами у вигляді премій

Княжий окружний суд Вадуца (Ліхтенштейн) заборонив колишньому керівнику «Нафтогаз України» Андрію Коболєву та його колишній дружині Зоряні розпоряджатися коштами на банківських рахунках. Про це стало відомо «Главкому» з судового реєстру.

Всього йдеться про $22,21 млн, що потрапили під арешт. Ця інформація стала відома під час розгляду продовження міри запобіжного заходу Коболєву на початку березня. В Україні він має статус обвинуваченого.

При цьому антикорупційний суд поставив під сумнів дані про статки екскерівника «Нафтогазу» Коболєва. Адже сторона захисту не надала відомостей стосовно загальної суми коштів, що перебувають на відповідних банківських рахунках.

«Колегія суддів також переконана, що, отримуючи офіційну заробітну платню та скуповуючи твори мистецтва, обвинувачений міг зробити певні заощадження, які перебувають не на рахунках банківських установ Князівства Ліхтенштейн», – сказано в ухвалі суду.

Разом із тим, у суді адвокати Коболєва повідомили: оскільки гроші їхнього клієнта арештовано за кордоном, він позбавлений змоги внести їх у вигляді застави, яка призначена у рамках кримінального провадження. Річ у тім, що частина заставодавців, котрі минулого року внесли пожертви за Коболєва через компанію ТОВ «Конкорд Консалтинг» (належить інвестбанкіру Ігорю Мазепі, товаришу статки екскерівника «Нафтогазу»), нині вимагають повернути їм кошти. Загалом, сума вимог склала 44,2 млн грн із 107,1 млн грн усієї застави.

Варто додати, що 1982 жертводавця задонатили 106,5 млн на рахунки ТОВ «Конкорд Консалтинг» (належить Мазепі) та громадській організації «Демократична сокира» з поміткою: «Цільова програма застава». Потім вказані організації перевели ці кошти на депозитний рахунок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Один мільйон «із хвостиком» на заставу від себе додав й сам Андрій Коболєв.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Натомість сторона захисту все заперечує і вважає ці виплати законними.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», на прощання йому виплатили ще 338,6 млн грн премії. При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи. Він отримував середню місячну зарплату в еквіваленті 31,5 тис. євро, що було у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні. Щоправда, це мова лише про зарплату, бо виплати були набагато більшими, враховуючи солідні щомісячні премії.

Крім цього, нещодавно прокурор заявила у суді: за час роботи в «Нафтогазі» Андрію Коболєву було виплачено понад $20 млн у вигляді премій.

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Теги: Нафтогаз України НАБУ Андрій Коболєв війна премія Вищий антикорупційний суд

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