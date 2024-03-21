70 млн на елітне майно – розслідування про голову Антимонопольного комітету

Кириленко заявив розслідувачам, що родина його дружини змогла придбати цю нерухомість завдяки стартовому капіталу, набутому у 90-х роках

На цю суму родина голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка придбала нерухомість та автомобілі впродовж 2020 – 2023 років

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів в Ужгороді. Це з'ясували журналісти «Схем» (Радіо Свобода) у своєму розслідуванні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Будинок під Києвом, який придбав тесть Кириленка фото: Схеми/Радіо Свобода

Як йдеться у розслідуванні, майно на цю суму оформлене переважно на родичів дружини Кириленка – батьків-пенсіонерів та бабусю. Його придбали, коли Кириленко очолював Донецьку ОВА з 2019 по 2023 рік. Журналісти знайшли маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості, три квартири в елітних ЖК Києва, а також четверо апартаментів в Ужгороді.

Кириленко заявив розслідувачам, що родина його дружини змогла придбати цю нерухомість завдяки стартовому капіталу, набутому у 90-х роках. Він додав, що бабуся його дружини змогла вигідно продати акції заводу Стирол у Горлівці. Проте Схеми не змогли знайти підтвердження цієї інформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На профільному сайті з продажу нерухомості журналістам вдалося знайти архівне оголошення про продаж цього самого будинку за 430 тис. доларів фото: Схеми/Радіо Свобода

У розслідуванні сказано, що у 2020 році тесть Кириленка – Олександр Матієнко купив під Києвом 25 соток землі та будинок (228 м.кв.). Згідно з договором купівлі-продажу, за це він заплатив приблизно 4 млн грн. Проте Схеми знайшли архівне оголошення щодо продажу цього будинку – у 2020 році він коштував приблизно 430 тис. доларів (10 млн грн за курсом на 2020 рік). У квітні 2021 року Матієнко купив у тому ж котеджному містечку ще 25 соток за 1,8 млн грн.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у серпні 2022 року, тесть Кириленка купив майнові права на апартаменти в елітному житловому комплексі Ужгорода (90 і 74 кв.м). Згідно з договором купівлі-продажу, Матієнко заплатив за ці апартаменти 800 і 640 тисяч гривень. Журналісти стверджують, що ринкові ціни були значно вищими – 7 та 6 мільйонів гривень. Дружина Матієнка також у цей період купила квартиру в елітному комплексі Ужгорода та чотири паркомісця.

У квітні 2021-го тесть Кириленка купив в цьому ж котеджному містечку нову нерухомість фото: Схеми/Радіо Свобода

Також теща Кириленка у 2023 році стала власницею двох елітних квартир у Києві. Йдеться про ЖК Obolon Plaza. У коментарі журналістам Кириленко сказав, що у сім'ї його дружини багато заощаджень для того, щоб купити цю нерухомість.

На земельній ділянці площею 25 соток можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі фото: Схеми/Радіо Свобода

«Вони мали активи, в тому числі й у вигляді акцій, сертифікатів підприємства Стирол. І потім вони реалізовувалися залежно від їх ціни. Альбіна Віннікова – це є прабабуся моїх дітей, вона працювала і акції реалізовувала вона», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, Схеми знайшли офісне приміщення, елітні авто та іншу нерухомість у родини голови АМКУ. Водночас ні Кириленко, ні його дружина, згідно з деклараціями, не мали коштів для придбання нерухомості.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.

Нагадаємо, Павло Кириленко став головою АМКУ у вересні 2023 року. До цього він обіймав посаду голови Донецької ОВА. Він замінив на цій посаді Ольгу Піщанську.

Кириленко очолював Донецьку ОДА з 5 липня 2019 року по 5 вересня 2023 року. До цього обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

Як повідомлялося раніше, Кириленко – призначенець команди Володимира Зеленського ще першої хвилі, з якої небагато хто залишився при посадах. У вересні 2022 «Главком» спілкувався з керівником охопленої війною області. Тоді, після кількох успішних українських контрнаступів настрій у голови ОВА був піднесеним.