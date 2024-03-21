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70 млн на елітне майно – розслідування про голову Антимонопольного комітету

Ірина Луцак
glavcom.ua
70 млн на елітне майно – розслідування про голову Антимонопольного комітету
Кириленко заявив розслідувачам, що родина його дружини змогла придбати цю нерухомість завдяки стартовому капіталу, набутому у 90-х роках
фото з відкритих джерел

На цю суму родина голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка придбала нерухомість та автомобілі впродовж 2020 – 2023 років

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів в Ужгороді. Це з'ясували журналісти «Схем» (Радіо Свобода) у своєму розслідуванні.

Будинок під Києвом, який придбав тесть Кириленка
Будинок під Києвом, який придбав тесть Кириленка
фото: Схеми/Радіо Свобода

Як йдеться у розслідуванні, майно на цю суму оформлене переважно на родичів дружини Кириленка – батьків-пенсіонерів та бабусю. Його придбали, коли Кириленко очолював Донецьку ОВА з 2019 по 2023 рік. Журналісти знайшли маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості, три квартири в елітних ЖК Києва, а також четверо апартаментів в Ужгороді.

Кириленко заявив розслідувачам, що родина його дружини змогла придбати цю нерухомість завдяки стартовому капіталу, набутому у 90-х роках. Він додав, що бабуся його дружини змогла вигідно продати акції заводу Стирол у Горлівці. Проте Схеми не змогли знайти підтвердження цієї інформації.

На профільному сайті з продажу нерухомості журналістам вдалося знайти архівне оголошення про продаж цього самого будинку за 430 тис. доларів
На профільному сайті з продажу нерухомості журналістам вдалося знайти архівне оголошення про продаж цього самого будинку за 430 тис. доларів
фото: Схеми/Радіо Свобода

У розслідуванні сказано, що у 2020 році тесть Кириленка – Олександр Матієнко купив під Києвом 25 соток землі та будинок (228 м.кв.). Згідно з договором купівлі-продажу, за це він заплатив приблизно 4 млн грн. Проте Схеми знайшли архівне оголошення щодо продажу цього будинку – у 2020 році він коштував приблизно 430 тис. доларів (10 млн грн за курсом на 2020 рік). У квітні 2021 року Матієнко купив у тому ж котеджному містечку ще 25 соток за 1,8 млн грн.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у серпні 2022 року, тесть Кириленка купив майнові права на апартаменти в елітному житловому комплексі Ужгорода (90 і 74 кв.м). Згідно з договором купівлі-продажу, Матієнко заплатив за ці апартаменти 800 і 640 тисяч гривень. Журналісти стверджують, що ринкові ціни були значно вищими – 7 та 6 мільйонів гривень. Дружина Матієнка також у цей період купила квартиру в елітному комплексі Ужгорода та чотири паркомісця.

У квітні 2021-го тесть Кириленка купив в цьому ж котеджному містечку нову нерухомість
У квітні 2021-го тесть Кириленка купив в цьому ж котеджному містечку нову нерухомість
фото: Схеми/Радіо Свобода

Також теща Кириленка у 2023 році стала власницею двох елітних квартир у Києві. Йдеться про ЖК Obolon Plaza. У коментарі журналістам Кириленко сказав, що у сім'ї його дружини багато заощаджень для того, щоб купити цю нерухомість.

На земельній ділянці площею 25 соток можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі
На земельній ділянці площею 25 соток можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі
фото: Схеми/Радіо Свобода

«Вони мали активи, в тому числі й у вигляді акцій, сертифікатів підприємства Стирол. І потім вони реалізовувалися залежно від їх ціни. Альбіна Віннікова – це є прабабуся моїх дітей, вона працювала і акції реалізовувала вона», – заявив він.

Крім цього, Схеми знайшли офісне приміщення, елітні авто та іншу нерухомість у родини голови АМКУ. Водночас ні Кириленко, ні його дружина, згідно з деклараціями, не мали коштів для придбання нерухомості.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.

Нагадаємо, Павло Кириленко став головою АМКУ у вересні 2023 року. До цього він обіймав посаду голови Донецької ОВА. Він замінив на цій посаді Ольгу Піщанську.

Кириленко очолював Донецьку ОДА з 5 липня 2019 року по 5 вересня 2023 року. До цього обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

Як повідомлялося раніше, Кириленко – призначенець команди Володимира Зеленського ще першої хвилі, з якої небагато хто залишився при посадах. У вересні 2022 «Главком» спілкувався з керівником охопленої війною області. Тоді, після кількох успішних українських контрнаступів настрій у голови ОВА був піднесеним. 

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Теги: хабар Антимонопольний комітет розслідування

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