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ДБР викрило військкома із Запоріжжя, який незаконно нарахував підлеглим 1 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР викрило військкома із Запоріжжя, який незаконно нарахував підлеглим 1 млн грн
Як зазнає ДБР, військком без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад нібито для виконання бойових завдань
фото: dbr.gov.ua/ДБР

За даними слідства, військові «жили за вільним графіком і навіть мали можливість виїжджати до дому у вихідні»

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють в організації корупційної схеми з бойовими виплатами підлеглим. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, перебуваючи на посаді військкома без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад Збройних сил України нібито для виконання бойових завдань.

Перебуваючи на посаді військкома без законних підстав він відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад ЗСУ нібито для виконання бойових завдань
Перебуваючи на посаді військкома без законних підстав він відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад ЗСУ нібито для виконання бойових завдань
фото: dbr.gov.ua/ДБР

За даними правоохоронців, ці військові не були призначені на посади в підрозділі, не брали участі у боях і, як стверджують у ДБР, безпідставно перебували у прифронтовій зоні.

ДБР зазначає, що військові «перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і навіть мали можливість виїжджати до дому у вихідні». Також правоохоронці стверджують, що водночас військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість набути статус учасників бойових дій.

За даними слідства, військові «перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і навіть мали можливість виїжджати до дому у вихідні»
За даними слідства, військові «перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і навіть мали можливість виїжджати до дому у вихідні»
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Правоохоронці акцентують, що таким чином семи військовослужбовцям, які не брали участь у бойових діях, нарахували понад мільйон гривень виплат.

Колишнього військкома обвинувачують у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Суд вже арештував його майно: квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області. Також кримінальні провадження щодо інших учасників схеми тривають.

Нагадаємо, у столичному військкоматі понад 20 офіцерів безпідставно списали з військового обліку. Після перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.

До слова, завершилось досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних.

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Теги: війна ДБР військомат Запорізька область ЗСУ

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Кримінал

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