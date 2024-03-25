ДБР викрило військкома із Запоріжжя, який незаконно нарахував підлеглим 1 млн грн
За даними слідства, військові «жили за вільним графіком і навіть мали можливість виїжджати до дому у вихідні»
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють в організації корупційної схеми з бойовими виплатами підлеглим. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, перебуваючи на посаді військкома без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад Збройних сил України нібито для виконання бойових завдань.
За даними правоохоронців, ці військові не були призначені на посади в підрозділі, не брали участі у боях і, як стверджують у ДБР, безпідставно перебували у прифронтовій зоні.
ДБР зазначає, що військові «перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і навіть мали можливість виїжджати до дому у вихідні». Також правоохоронці стверджують, що водночас військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість набути статус учасників бойових дій.
Правоохоронці акцентують, що таким чином семи військовослужбовцям, які не брали участь у бойових діях, нарахували понад мільйон гривень виплат.
Колишнього військкома обвинувачують у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує до 12 років увʼязнення.
Суд вже арештував його майно: квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області. Також кримінальні провадження щодо інших учасників схеми тривають.
Нагадаємо, у столичному військкоматі понад 20 офіцерів безпідставно списали з військового обліку. Після перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.
До слова, завершилось досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних.
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