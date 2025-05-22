Продюсер Бардаш отримав 10 років вʼязниці за підтримку російської агресії

Артист часто висловлював українофобські наративи та пропонував повалити владу

Вінницький міський суд виніс вирок співаку, хореографу та продюсеру Юрію Бардашу за пропаганду війни, призначивши позбавлення волі на 10 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Феміда визнала, що Бардаш висловлював українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України. Обвинувачений давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також публікував матеріали та проводив прямі трансляції, де виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Продюсера було визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Наразі вирок суд не вступив у дію.

Нагадаємо, у травні минулого року Служба безпеки оголосила підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу. На початку повномасштабного вторгнення продюсер втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на YouTube.

Раніше Бардаш порівнював Україну з нацистською Німеччиною, заявляв, що Україна не має шансів перемогти Росію, українських артистів називав нацистами, а наших воїнів – «пацанами, які жили собі в селах, коровам хвости крутили, а їх схопили – і в топку».

Раніше скандальний український продюсер Юрій Бардаш, який втік до Москви, звинуватив колишню дружину, співачку Луну в проукраїнській позиції.

До слова, українська співачка та колишня дружина Бардаша Христина Герасимова, яка має псевдонім Луна, виїхала до Іспанії зі своїм 38-річним чоловіком Олександром Волощуком. Як зазначала артистка, вона планує надалі випускати російськомовні пісні.