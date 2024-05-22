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СБУ оголосила підозру продюсеру Юрію Бардашу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру продюсеру Юрію Бардашу
Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша
фото з відкритих джерел

На початку повномасштабного вторгнення продюсер втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів

Служба безпеки оголосила підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України.

Як зазначає СБУ, на початку повномасштабного вторгнення продюсер втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів.

«Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Серед іншого – фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • ч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Бардаша до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, Бардаш порівнював Україну з нацистською Німеччиною, заявляв, що Україна не має шансів перемогти Росію, українських артистів називав нацистами, а наших воїнів – «пацанами, які жили собі в селах, коровам хвости крутили, а їх схопили – і в топку».

Раніше скандальний український продюсер Юрій Бардаш, який втік до Москви, звинуватив колишню дружину, співачку Луну в проукраїнській позиції.

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Теги: СБУ війна колабораціонізм Юрій Бардаш підозра

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