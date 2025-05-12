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Сапер перетворив міну на укулеле і зіграв на ньому «Червону руту» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сапер знешкодив міну та перетворив її на унікальний музичний інструмент
фото: 128 окрема бригада ТрО «Дике Поле» СВ ЗСУ

Першими слухачами військового стали коти

Боєць 128-ї окремої бригади ТрО «Дике Поле» Андрій із позивним «Чорнозем» перетворив радянську протитанкову міну ТМ-62М на унікальний музичний інструмент – укулеле та зіграв на ньому «Червону руту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 128-му окрему бригаду ТрО «Дике Поле».

«Знешкодив міну – і перетворив її на музичний інструмент! Протитанкова міна радянських часів ТМ-62М досі активно використовується у боях. Але сапер із позивним «Чорнозем» побачив у ній не лише зброю, а й… форму банджо. Він обережно витяг вибухівку, прикріпив гриф від укулеле – і ось перед нами унікальний музичний інструмент, зроблений із міни», – йдеться у дописі.

Зазначається, що першими слухачами військового стали коти, яких він із побратимами підгодовує. Їм і заспівав «Червону руту» на протитанковому укулеле.

Сапер перетворив міну на укулеле і зіграв на ньому «Червону руту» (відео) фото 1

Бригада зауважує, що у цивільному житті Андрій був професійним музикантом. Грав у гуртах, записувався як студійний музикант і працював звукоінженером. У 2014-му, щоб допомогти ЗСУ, став волонтером-автомеханіком – ремонтував військову техніку.

Після початку повномасштабної війни він добровільно вступив до 128 окрема бригада ТрО «Дике Поле» СВ ЗСУ, де став сапером. «Позивний «Чорнозем» обрав невипадково: чорнозем – це і багатство України, і земля, яка перетворює окупантів на добриво», – йдеться у дописі.

Сапер перетворив міну на укулеле і зіграв на ньому «Червону руту» (відео) фото 2

Під час бойового завдання підірвався на протипіхотній міні. Тоді саме гітара і музика допомогли Андрію подолати фантомні болі від вже неіснуючої стопи. Андрій навчився ходити з протезом і повернувся до бригади. У перервах між бойовими завданнями він грає концерти – навіть для поранених побратимів у госпіталях. А тепер створив собі новий інструмент – укулеле з корпусу міни.

Раніше визволений з російського полону 21-річний військовий Денис заспівав пісню «Ой у лузі червона калина» у перші хвилини на рідній землі. «Перші хвилини на рідній землі! «Червона калина» на повні груди! Визволений з російської неволі 21-річний Денис співає улюблену пісню!», – зауважив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Теги: військові музика музикант

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