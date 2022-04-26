Теракт в російському дитсадку: загинули працівниця і діти

Пенсіонер убив у дитячому садочку виховательку і двох дітей, а потім застрелився

Стрілком виявився 68-річний місцевий житель

У селищі Вешкайма Ульянівської області Росії сталася стрілянина у дитячому садочку. Про це пише видання KazanFirst.

Чоловік із рушницею Іж-27 прийшов до дитсадка під час тихої години. Відштовхнувши на вході прибиральницю, він пройшов на другий поверх, де почав стріляти по людях. Зловмисник убив двох дітей (п’ятирічного хлопчика та шестирічну дівчинку), а також виховательку Ольгу Митрофанову. Після цього чоловік застрелився. Крім загиблих, одна людина отримала поранення, вона вже госпіталізована.

За неофіційними даними, стрілком виявився місцевий житель на ім’я Олександр Дронін. Йому було 68 років.

Рушниця, з якою пенсіонер-убивця прийшов у дитсадок, офіційно зареєстрована на його ім’я.

Нагадаємо, восени минулого року у Росії сталася стрілянина у школі.

Учень шостого класу відкрив стрілянину із карабіну «Сайга» в школі селища Сарс на півдні Пермського краю. Свій вчинок він мотивував бажанням розправитися із однокласницею, яка його ображала.