Ворог готує чергову провокацію: під загрозою дамба Карлівського водосховища

Росіяни можуть підірвати дамбу на Карлівському водосховищі на Донбасі

Рашисти повідомляють, що «націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища»

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що Росія може планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У декількох проросійських Telegram-каналах, які здійснюють медійний супровід війни РФ проти України, з’явилася інформація про те, що «в населеному пункті Карлівка націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища».

Крім того, пропагандисти з посиланням на міноборони РФ повідомляють, що «в разі підриву дамби у зоні затоплення перебуватимуть шість населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб».

У центрі зазначають, що такі інформаційні вкиди можуть бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, однак «з огляду на характер ведення ворогом війни проти України не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану».

Як повідомляв «Главком», у понеділок, 25 квітня, на території окупованого Придністров’я в Тирасполі, пролунали вибухи. Пізніше було встановлено, що невідомі поцілили із ручних протитанкових гармат у приміщення так званого Міністерства державної безпеки («МГБ»).

Військова розвідка України оприлюднила докази, що провокації в Придністров’ї були підготовлені Росією.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські війська в Придністров’ї одягли стрічки з символом «Z» й здійснюють переміщення техніки.

Ще до вибуху в Тирасполі джерела «Главкома» повідомляли про провокації РФ в регіоні.