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    Миколаїв готується до повномасштабного вторгнення

    Мер каже, що&nbsp;ситуація контрольована, а в місті достатньо контингенту для оборони - Миколаїв готується до повномасштабного вторгнення
    Мер каже, що ситуація контрольована, а в місті достатньо контингенту для оборони
    фото: пресслужба мерії Миколаєва

    Зараз росіяни перебувають у секторі між Херсонською та Миколаївською областями, на лінії Станіслав – Олександрівка

    Міська влада Миколаєва готується до наступу або облоги міста, тому на місцях обладнують оборонні споруди. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

    Водночас він запевнив, що ситуація контрольована, а в місті достатньо контингенту для оборони.

    «Уже сьогодні ми готуємо разом з нашими військовими оборонні споруди. Як на околицях міста, так і всередині. Наші комунальні служби зараз виконують роль стройбата. Ми будуємо, заливаємо, бетонуємо. Крім того, ми ще витягуємо з полів російську військову техніку. Уже витягнули 38 одиниць, серед них танки, пушки, машини. Усе, що не встигають селяни розібрати, ми забираємо, ремонтуємо та передаємо ЗСУ», – розповів Сєнкевич.

    За словами мера, у Миколаєві є проблеми з водою, бо у трубу, яка постачає воду з Херсонської області в Миколаївську, влучила ракета. Поки що її не вдається відновити, бо тривають бойові дії.

    У березні місто було оточено на дві третини, російські війська підійшли до Південного Бугу, але українські військові змогли їх відсунути. Зараз росіяни перебувають у секторі між Херсонською та Миколаївською областями, на лінії Станіслав – Олександрівка.

    «Ми бачимо, що росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва», – наголошує Олександр Сєнкевич.

    Також Миколаїв має проблему з водою. Мер пояснив, чому її неможливо вирішити.

    У всьому іншому Миколаїв працює у звичному режимі. «Насправді гріх жалітися. У порівнянні з Маріуполем у нас тут Баден-Баден», – відзначив міський голова.

    Щодо гуманітарної допомоги, мер попросив не присилати у місто одяг, бо люди виїжджають з міста.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна мер Миколаїв військові Україна окупація #stoprussia
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    Миколаїв готується до повномасштабного вторгнення