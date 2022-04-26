Окупанти влаштували «призовну кампанію» у Мелітополі

Окупанти хочуть «відновити живу силу»

Російські окупаційні війська повністю блокують виїзд із Мелітополя, аби провести там «призовну кампанію». Про це повідомляє пресслужба Запорізької обладміністрації. Там пояснили, що таким чином окупанти хочуть «відновити живу силу».

Водночас, як зазначається в дописі, мелітопольцям почали надходити СМС-повідомлення від загарбників, у яких вимагають повідомляти їм про заплановану евакуацію мирного населення. Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що ЗСУ нібито готує масові обстріли та вбивства цивільного населення саме під час евакуації.

«Звісно, це абсолютна брехня, але росіяни не вміють воювати чесно, а тому застосовують саме фейки та неправдиві звинувачення», – повідомляють у пресслужбі.

Російські окупанти також влаштували терор у окупованій Михайлівці. Військові крадуть у місцевих автомобілі та цінні речі.

Зазначимо, що ворог намагається просуватися у бік Запоріжжя. Військові РФ зібрали велику кількість техніки та особового складу на одній з ділянок лінії фронту та намагаються просуватися у бік міста.

Сьогодні британська розвідка назвала міста, які хоче оточити російська армія. У повідомленні йдеться, що українські війська зміцнюють оборону в Запоріжжі, готуючись до потенційного нападу Росії з півдня.

Напередодні мер Мелітополя повідомив, що російські окупанти викрали консула Болгарії.

Водночас в окупованому Мелітополі партизани «прибрали» сотню рашистів.