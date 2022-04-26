  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Окупанти влаштували «призовну кампанію» у Мелітополі

    Рашисти закрили виїзд із Мелітополя - Окупанти влаштували «призовну кампанію» у Мелітополі
    Рашисти закрили виїзд із Мелітополя
    фото з відкритих джерел

    Окупанти хочуть «відновити живу силу»

    Російські окупаційні війська повністю блокують виїзд із Мелітополя, аби провести там «призовну кампанію». Про це повідомляє пресслужба Запорізької обладміністрації. Там пояснили, що таким чином окупанти хочуть «відновити живу силу».

    Водночас, як зазначається в дописі, мелітопольцям почали надходити СМС-повідомлення від загарбників, у яких вимагають повідомляти їм про заплановану евакуацію мирного населення. Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що ЗСУ нібито готує масові обстріли та вбивства цивільного населення саме під час евакуації.

    «Звісно, це абсолютна брехня, але росіяни не вміють воювати чесно, а тому застосовують саме фейки та неправдиві звинувачення», – повідомляють у пресслужбі.

    Російські окупанти також влаштували терор у окупованій Михайлівці. Військові крадуть у місцевих автомобілі та цінні речі.

    Зазначимо, що ворог намагається просуватися у бік Запоріжжя. Військові РФ зібрали велику кількість техніки та особового складу на одній з ділянок лінії фронту та намагаються просуватися у бік міста.

    Сьогодні британська розвідка назвала міста, які хоче оточити російська армія. У повідомленні йдеться, що українські війська зміцнюють оборону в Запоріжжі, готуючись до потенційного нападу Росії з півдня.

    Напередодні мер Мелітополя повідомив, що російські окупанти викрали консула Болгарії.

    Водночас в окупованому Мелітополі партизани «прибрали» сотню рашистів.

    Теги: Запоріжжя розвідка росія окупанти ЗСУ армія війна військові мобілізація Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти влаштували «призовну кампанію» у Мелітополі