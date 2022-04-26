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    «Бажаю кожному російському місту такого ж». Відео, зняте маріупольцями під обстрілами

    Маріуполь зазнав жахливих руйнувань - «Бажаю кожному російському місту такого ж». Відео, зняте маріупольцями під обстрілами
    Маріуполь зазнав жахливих руйнувань
    скріншот з відео

    Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України

    В інтернет виклали відео, яке зняли жителі Маріуполя, за дві години після жорстокого бомбардування драмтеатру.

    «Це ж треба: так відверто, так цинічно і так жорстоко. Тут біженці ховались», − коментує побачене жінка, яка знімала зруйновану будівлю та вулиці поруч. І прямо в цей момент поруч пролетів ще один снаряд. Люди одразу попадали на землю.

    «Ось він, руській мир! Бажаю кожному російському місту такого ж», − промовив підліток, що лежав поруч з жінкою.

    Відео виклали у Telegram-каналі «Мариуполь сейчас»,

    «Подивіться, як весь цей час у місті жили люди, падаєш на землю за будь-якого звуку, свист снарядів над головою та вибухи», − написали у коментарях до відео.

    Нагадаємо, російські військові продовжують рівняти із землею Маріуполь, руйнуючи місто за допомогою потужної зброї. Так, у мережі з'явилося застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів міста. Як зазначається у Telegram-каналі «Мариуполь сейчас», самі окупанти називають це обстрілом «Азовсталі».

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна бомбардування Україна місто окупація #stoprussia
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    «Бажаю кожному російському місту такого ж». Відео, зняте маріупольцями під обстрілами