«Бажаю кожному російському місту такого ж». Відео, зняте маріупольцями під обстрілами

Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України

В інтернет виклали відео, яке зняли жителі Маріуполя, за дві години після жорстокого бомбардування драмтеатру.

«Це ж треба: так відверто, так цинічно і так жорстоко. Тут біженці ховались», − коментує побачене жінка, яка знімала зруйновану будівлю та вулиці поруч. І прямо в цей момент поруч пролетів ще один снаряд. Люди одразу попадали на землю.

«Ось він, руській мир! Бажаю кожному російському місту такого ж», − промовив підліток, що лежав поруч з жінкою.

Відео виклали у Telegram-каналі «Мариуполь сейчас»,

«Подивіться, як весь цей час у місті жили люди, падаєш на землю за будь-якого звуку, свист снарядів над головою та вибухи», − написали у коментарях до відео.

Нагадаємо, російські військові продовжують рівняти із землею Маріуполь, руйнуючи місто за допомогою потужної зброї. Так, у мережі з'явилося застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів міста. Як зазначається у Telegram-каналі «Мариуполь сейчас», самі окупанти називають це обстрілом «Азовсталі».