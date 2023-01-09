Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ректор Почаївської семінарії Московської церкви отримав штраф за проросійський допис

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ректор Почаївської семінарії Московської церкви отримав штраф за проросійський допис
У тексті вироку не вказано, що саме опублікував ректор Почаївської духовної семінарії Йов Смакоуз
фото з відкритих джерел

Священник має сплатити 8 500 грн штрафу та 9 061 грн за проведені судові експертизи

Кременецький районний суд оштрафував ректора Почаївської духовної семінарії Йова Смакоуза за розпалювання релігійної ворожнечі. Про це йдеться у вироку суду.

Суд ухвалив «визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.161 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 26 грудня 2022 року покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів громадян, що становить 8 500 грн».

Відомо, що керівник семінарії, використовуючи сторінку у Facebook, де він був зареєстрований під псевдонімом, розмістив світлину із зображенням панорами Почаївської Свято-Успенської Лаври, а також текст, що відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи мовлення «містить ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності та образа почуттів громадян у зв`язку з їхніми релігійними переконаннями». При цьому, що саме було написано, в оприлюдненому тексті вироку, приховали. 

Крім того, священник має сплатити на користь держави 9 061 грн за проведені судові експертизи.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Тернопільського апеляційного суду через Кременецький районний суд Тернопільської області, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира.

Теги: Російська православна церква в Україні Тернопільщина штраф Facebook священник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представители УПЦ МП осквернили могилу митрополита Владимира в лавре обрядом вуду
Представители Московской церкви совершили обряд вуду в Лавре (видео)
Сьогодні, 08:57
Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій серед тих, кого Зеленський позбавив громадянства
Позбавлення громадянства священників Московської церкви: ЗМІ оприлюднили список
7 сiчня, 17:46
В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври проходить перше богослужіння ПЦУ
Московська церква має звільнити Київську лавру повністю, – соратник Зеленського
7 сiчня, 10:27

Кримінал

Ректор Почаївської семінарії Московської церкви отримав штраф за проросійський допис
Ректор Почаївської семінарії Московської церкви отримав штраф за проросійський допис
Київська митниця розповіла про топ-10 затримань у 2022 році (фото)
Київська митниця розповіла про топ-10 затримань у 2022 році (фото)
СБУ арештувала майно ексміністра освіти Табачника (фото)
СБУ арештувала майно ексміністра освіти Табачника (фото)
Обвинувачений у хабарництві ексчиновник утік з України
Обвинувачений у хабарництві ексчиновник утік з України
Під час «перемир'я» Росія завдала ракетного удару по Україні та здійснила 12 обстрілів із РСЗО – Генштаб
Під час «перемир'я» Росія завдала ракетного удару по Україні та здійснила 12 обстрілів із РСЗО – Генштаб
За дев’ять років війни – жодного реального перемир’я від РФ: Міноборони нагадало дати
За дев’ять років війни – жодного реального перемир’я від РФ: Міноборони нагадало дати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу
36K
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
36K
Представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року
15K
Варто бути готовими до поновлення аварійних відключень – Шмигаль
13K
Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової
9306
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб

Новини

Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту