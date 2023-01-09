Ректор Почаївської семінарії Московської церкви отримав штраф за проросійський допис

У тексті вироку не вказано, що саме опублікував ректор Почаївської духовної семінарії Йов Смакоуз

Священник має сплатити 8 500 грн штрафу та 9 061 грн за проведені судові експертизи

Кременецький районний суд оштрафував ректора Почаївської духовної семінарії Йова Смакоуза за розпалювання релігійної ворожнечі. Про це йдеться у вироку суду.

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Суд ухвалив «визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.161 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 26 грудня 2022 року покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів громадян, що становить 8 500 грн».

Відомо, що керівник семінарії, використовуючи сторінку у Facebook, де він був зареєстрований під псевдонімом, розмістив світлину із зображенням панорами Почаївської Свято-Успенської Лаври, а також текст, що відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи мовлення «містить ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності та образа почуттів громадян у зв`язку з їхніми релігійними переконаннями». При цьому, що саме було написано, в оприлюдненому тексті вироку, приховали.

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Крім того, священник має сплатити на користь держави 9 061 грн за проведені судові експертизи.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Тернопільського апеляційного суду через Кременецький районний суд Тернопільської області, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира.